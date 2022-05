“Adesso ragazzi lo posso dire”: Belen Rodriguez esce allo scoperto, la rivelazione dopo la puntata de Le Iene

Belen Rodriguez questa volta ha decisamente stupito i fan con un contenuto social diverso dal solito. Ha atteso la fine de Le Iene per commentare la vittoria dell'Inter in Coppa Italia.

Ancora una volta Belen Rodriguez riesce nell’intento di stupire i suoi fan sui social. Subito dopo la diretta con Le Iene di ieri sera ha infatti pensato di condividere una storia per mostrare tutto il suo sostegno all’Inter, che proprio nelle stesse ore ha giocato l’ultima partita di Coppia Italia vincendo la competizione contro la Juventus.

Belen Rodriguez entusiasta per la vittoria dell’Inter: la storia sui social

Non capita spesso di vedere Belen Rodriguez calarsi nei panni di una perfetta tifosa di calcio, eppure ieri sera è riuscita a stupire il pubblico condividendo una storia Instagram in cui ha esultato per la vittoria della sua squadra del cuore in Coppa Italia.

“Adesso ragazzi lo posso dire: forza Inter!” ha affermato la conduttrice nel video, mostrandosi più che entusiasta per la notizia. Sfortunatamente non ha potuto seguire tutta la partita, dal momento che proprio ieri sera è andato in onda il consueto appuntamento con Le Iene, ma sembra che sia riuscita a ritagliarsi un po’ di tempo quantomeno per condividere il suo entusiasmo con i fan.

Belen Rodriguez a Le Iene: come sta andando la sua nuova avventura

Ieri sera, dunque, Belen Rodriguez non è riuscita a seguire la partita della sua squadra del cuore perché alle prese con Le Iene, che quest’anno conduce al fianco del collega Teo Mammucari.

La donna ancora una volta ha dimostrato non solo di essere piuttosto versatile, riuscendosi ad adattare ad ogni circostanza, ma non sono mancati anche i momenti di grande stupore nel programma proprio grazie alla conduttrice.

La scorsa settimana infatti è tornata al centro dell’attenzione per alcune rivelazioni intime fatte subito dopo uno dei servizi proposti dai collaboratori dello show. La donna ha infatti ammesso di praticare autoerotismo, raggiungendo per altro un doppio obiettivo: da un alto ha ricordato ancora una volta quanto sia diretta anche sui dettagli più personali della propria vita, dall’altro è riuscita a rompere uno dei più grandi tabù di sempre.

Non sono poi mancati anche momenti divertenti come i commenti alla sua vita sentimentale nelle settimane precedenti.

Se c’è infatti un argomento che da sempre porta Belen ad essere al centro dell’attenzione è proprio la sua vita privata.

Non troppo tempo fa, nello spazio dedicato ai commenti degli hater sui social, la conduttrice ne ha letto che recitava: “Belen, io un po’ ti capisco… De Martino è come il vino buono, che invecchiando migliora. Me lo fai assaggiare?“.

La Rodriguez, che non ama i giri di parole, ha punzecchiato l’ex ballerino affermando: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta“.

Sembra insomma che quest’edizione de Le Iene non stia andando bene solo perché si tratta di un format consolidato che ha da tempo un seguito di fan che non perde una puntata, ma anche per la presenza della showgirl – che si è dimostrata uno dei punti di forza dello show.