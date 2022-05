Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis si baciano all’Isola dei Famosi: la reazione di Carmen Di Pietro

Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis sono sempre più vicini. In un gioco organizzato a Edoardo Tavassi si sono scambiati un bacio a stampo che non ha fatto piacere a mamma Carmen.

Con l’arrivo di nuovi naufragi all’Isola dei Famosi, le acque si stanno davvero scaldando. Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, si sta sempre più avvicinando a Maria Laura De Vitis. Tramite un gioco escogitato da Edoardo Tavassi, i due si sono addirittura scambiati un bacio a stampo. La reazione di mamma Carmen è stata a dir poco furiosa.

Alessandro Iannoni, Maria Laura De Vitis e il gioco della bottiglia

Durante un bagno in mare, Edoardo Tavassi si è finto una bottiglia per giocare al famoso gioco in cui le due persone scelte proprio dall’oggetto in questione devono scambiarsi un bacio.

“Io sono la bottiglia girami” ha detto infatti il fratello di Guendalina a Mercedesz Henger, con cui ha un rapporto speciale, anche se stando ad alcune voci lei è fidanzata. Al primo giro la bottiglia (ovvero Edoardo) ha scelto Alessandro Iannoni, mentre al secondo giro ha scelto Maria Laura De Vitis, i due intanto erano già abbracciati dall’inizio del gioco. Edoardo ha anche aggiunto in modo ironico “È puro caso, bacio a stampo, Carmen non guardare”.

La reazione di Carmen al bacio a stampo tra Alessandro e Maria Laura

Aspettando il bacio a stampo tra i due giovani, gli altri naufraghi erano molto entusiasti.

Carmen Di Pietro ha invece avuto una reazione del tutto impaurita. “Vabbè ma sulla bacetta“, ha infatti chiesto in allarme, intendendo la guancia. Invece suo figlio e l’ex fidanzata di Paolo Brosio si sono scambiati un innocuo bacio a stampo che però ha fatto infuriare la showgirl che ha iniziato a schizzare acqua per separare Alessandro e Maria Laura, in seguito ha fatto uscire immediatamente tutti dal mare.

Alle telecamere del reality ha poi dichiarato: “Io sto studiando tutto e valuto anche la situazione di Maria Laura perché voglio vedere se è davvero interessata ad Alessandro oppure è una cosa così.

Non vorrei che vuole conquistarlo tanto per dire ‘ho conquistato Alessandro!’. Se mi accorgo che Maria Laura prende in giro mio figlio io mi arrabbio sul serio, parola mia. – Poi ha continuato – Se mi chiedi se ho fiducia di lei dico no. Conosce troppe cose di me è come se si fosse studiata il mio personaggio. Lei mi dice esattamente quello che io voglio. Questo mi spaventa moltissimo. Se Alessandro vuole provare questa relazione, se lei è falsa, poi mi soffre moltissimo lui”.