Gigliola Cinquetti ospite alla finale di Eurovision, intimo messaggio a Oggi è un altro giorno: “Non sarò sola”

Tra gli ospiti dell’Eurovision Song Contest 2022 rientra anche colei che ha fatto la storia della kermesse canora per il nostro Paese: Gigliola Cinquetti. La cantante, prima artista italiana a trionfare ben 58 anni fa, sarà ospite della finale dove riproporrà la sua iconica Non ho l’età. E, in video-collegamento con Oggi è un altro giorno, dedica un commosso messaggio alla lei di tanti anni fa: “Sul palco non sarò sola“.

Gigliola Cinquetti ospite alla finale di Eurovision 58 anni dopo la vittoria

Sono numerosissimi gli ospiti in programma per l’Eurovision Song Contest 2022, che in questi giorni sta catalizzando l’attenzione di tutti.

Da Diodato, grande protagonista della prima semifinale andata in onda martedì sera su Rai1, sino a Il Volo che questa sera si esibirà con Grande amore, nonostante la positività al Covid di un membro del trio.

Per quanto riguarda la finale, oltre all’atteso ritorno dei Maneskin che hanno trionfato nella scorsa edizione, torna sul palco dell’ESC, a distanza di anni, anche Gigliola Cinquetti. 58 anni fa portò per la prima volta l’Italia alla vittoria nella kermesse europea con l’iconico brano Non ho l’età. Brano che riproporrà sul palco del PalaOlimpico di Torino nella serata finale.

Gigliola Cinquetti ritroverà la se stessa di 58 anni fa: “Non sarò sola“

In video-collegamento con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Gigliola Cinquetti rimarca l’importanza della musica in un periodo così complicato: “È una terapia anti-dolore, per lenire ed essere tutti insieme, uniti in questo momento. Poi c’è l’importanza della musica, che ha canali suoi di comunicazione e che nessuno può fermare“.

La cantante ricorda anche come, nel 2020, sarebbe dovuta essere ospite dell’Eurovision che, però, fu cancellato a causa della pandemia: “Due anni fa dovevo essere ospite all’Eurofestival, poi con il Covid tutto venne rimandato sine die.

Allora è cambiata l’atmosfera. In due anni tutto cambia, anche il nostro modo di sentire e percepirci”. In attesa della sua esibizione, la Cinquetti rivela che sul palco ritroverà la se stessa di tanti anni fa, quando vinse con Non ho l’età entrando di fatto nella storia della kermesse: “Sul palco non sarò sola, ci sarà con me la ragazzina di Non ho l’età. È come se il tempo magicamente non fosse passato, e io e lei ci ritroveremo unite“. Un’immagine decisamente intima e commovente, che riceve anche l’apprezzamento di Serena Bortone in studio.