Gianluca Ginoble de Il Volo positivo al Covid prima della partecipazione all’Eurovision: allo studio una soluzione “digitale”

Brutta notizia per i fan del trio canoro Il Volo che attendevano di vedere i loro beniamini all’Eurovision Song Contest 2022, dove saranno ospiti durante la seconda semifinale di giovedì 12 maggio. Gianluca Ginoble, uno dei tre cantanti, è infatti risultato positivo al Covid-19. Sono allo studio delle soluzioni alternative per permettere comunque la partecipazione de Il Volo, che secondo le ultime notizie comunque si esibiranno. Per il trio è un grande ritorno all’Eurovision, a cui parteciparono nel 2015 arrivando terzi.

Il Volo, Gianluca Ginoble positivo al Covid prima dell’Eurovision

Gianluca Ginoble, baritono de Il Volo, è purtroppo risultato positivo al coronavirus poco prima dell’ospitata del trio canoro all’Eurovision Song Contest.

I tre cantanti avrebbero dovuto esibirsi con Grande Amore, la canzone con cui vinsero il Festival di Sanremo nel 2015 e arrivarono terzi proprio alla competizione internazionale, come fatto da Diodato nella serata di ieri.

“Nelle ultime ora abbiamo avuto notizia che uno dei ragazzi de Il Volo è risultato positivo al Covid“, ha dichiarato il dirigente Rai ed executive producer della competizione Claudio Fasulo, “Sta bene, non ha sintomi e noi stiamo studiando una soluzione digitale per permettere lo stesso la performance“.

Il Volo ritorna all’Eurovision dopo 7 anni

Il Volo, quindi si esibirà, con Gianluca Ginoble da remoto. Gli altri due componenti del trio, Piero Barone e Ignazio Boschetto, sono già a Torino, come testimoniato dalle loro Storie Instagram. In merito al contrattempo, Piero Barone ha spiegato in un’intervista al Tg1 sull’assenza di Gianluca Ginoble: “È risultato positivo al Covid, è in isolamento.

Ma fortunatamente nel 2022 con la tecnologia riusciremo a calcare il palco dell’Eurovision in Italia“.

Il Volo pochi giorni fa ha rilasciato una nuova versione proprio di Grande Amore, la canzone con cui 7 anni fa arrivano terzi all’Eurovision di Vienna, aggiudicandosi il premio della critica assegnato dai giornalisti.

“È una versione completamente diversa da quella di prima, in una chiave un po’ più rock“, ha commentato Ignazio Boschetto, “Sicuramente sentiremo la mancanza di Gianluca sul palco“.