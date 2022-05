Ilary Blasi e Alvin ai ferri corti. Tensione tra la conduttrice e l’inviato de L’Isola dei famosi

Quest’anno L’Isola dei Famosi è tornato con buoni ascolti, nonostante le preoccupazioni degli esperti di tv e dei fan del programma. Lo scorso anno infatti i dati non erano stati incoraggianti e per questo tutti gli occhi erano puntati sul reality show.

Mentre però sembra che sullo schermo la squadra formata da Ilary Blasi e Alvin (insieme ovviamente agli opinionisti proposti quest’anno) stia funzionando piuttosto bene, alcune indiscrezioni parlano di problemi per la conduttrice e l’inviato – che non si sopporterebbero più.

Aria di tempesta tra Ilary Blasi e Alvin a L’Isola dei Famosi: cos’è successo

Mentre i fan de L’Isola dei Famosi erano convinti che la squadra formata da Ilary Blasi e Alvin sia la più adatta per il reality show, emergono i primi retroscena legati al loro rapporto e non sono affatto incoraggianti.

In queste ore infatti Dagospia ha lanciato uno scoop per cui i due volti del programma sarebbero piuttosto nervosi: “Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi . Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due” si può leggere in queste ore sul portale di Roberto D’Agostino.

Vale la pena sottolineare, come sempre, che al momento i rumor non sono stati ancora commentati dai rispettivi protagonisti. D’altra parte è difficile che i due possano confermare la reciproca antipatia proprio mentre il gioco è entrato nel vivo. Si attendono dunque ulteriori indizi, che potrebbero arrivare proprio dalle prossime dirette del programma.

Isola dei Famosi: confermato il palinsesto per il reality show

Dopo qualche voce di corridoio che parlava di un cambio di palinsesto per L’Isola dei Famosi, per cui si è addirittura parlato di un solo appuntamento a settimana, nelle ultime ore è stata fatta chiarezza su come proseguirà la messa in onda del programma.

Per le prossime settimane infatti il reality andrà in onda con un doppio appuntamento di lunedì e venerdì – come del resto è avvenuto nelle ultime settimane. Una scelta logica per la Mediaset, che quest’anno sembra aver trovato nel programma un’importante punto di riferimento in termini di ascolti. I dati sono altissimi e tutti i volti dello show hanno assicurato una buona quota di intrattenimento che per ora sembra funzionare.