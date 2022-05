The Tomorrow Man: le curiosità, la trama e il cast del film in onda su Rai3 giovedì 12 maggio

The Tomorrow Man va in onda su Rai3 nella prima serata di giovedì 12 maggio 2022. Scopri le curiosità, la trama ed il cast della pellicola al via alle ore 21:20.

La proposta di Rai3 per la prima serata di giovedì 12 maggio 2022 che mostrerà al pubblico una tenera storia d’amore tra due anziani che superranno le loro paure per rimettersi nuovamente in gioco. Nella pellicola The Tomorrow Man i protagonisti Ed e Ronnie sono due persone rimaste sole dopo una vita fatta di alti e bassi dove lui è in attesa di una fantomatica apocalisse che porterebbe via l’intera umanità, mentre lei è una vedova segnata dalla morte prematura della giovane figlia con la mania di accatastare oggetti inutili.

The Tomorrow Man: le curiosità ed il cast della pellicola

The Tomorrow Man è un film del 2019 scritto e diretto da Noble Jones, presentato al Sundance Film Festival di quell’anno e con protagonisti John Lithgow e Blythe Danner.

Il primo attore è un volto noto del cinema mondiale noto per la sua partecizpazione alla sticom Una famiglia del terzo tipo e recentemente visto sulle televisioni italiane nei film di successo E poi c’è Katherine ed in Daddy’s Home 2, nei quali spicca per il ruolo marcatamente comico che gli calza a pennello. La seconda è invece una attrice aprezzata capace di vincere 2 Primetime Emmy Awards ed anche un prestigioso Tony Award.

The Tomorrow Man: la trama del film

Ed e Ronnie sono due anziani che si sono ritirati a vita solitaria dopo averne passate di tante, le cui rispettive ossessioni faranno da base per la loro storia d’amore.

Ed Hemsler è un uomo che si definisce un “survivalista apocalittico”, in attesa di una apocalisse che devasterà il mondo da un giorno all’altro e per questo cura spasmodicamente il suo bunker sotterraneo.

Dall’altro lato c’è l’adorabile Ronnie, una vedova che, segnata profondamente dalla prematura morte della giovane figlia, ha finito per sviluppare l’irrefrenabile mania di collezionare ogni tipo di oggetto inutile.