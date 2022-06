Uomini e Donne anticipazioni della puntata di oggi 1 giugno: la scelta di Veronica Rimondi e la decisione di Ida

Arriva il giorno ufficiale della messa in onda della scelta da parte di Veronica Rimondi: la tronista sceglierà tra Andrea e Matteo, non senza colpi di scena finali.

Uomini e Donne è ormai alla fine della stagione 2021-22: l’ultima puntata andrà in onda il 3 giugno e oggi ci sarà la scelta di Veronica Rimondi, tronista arrivata da poco nel programma. Su di lei e la sua scelta è già stato detto molto e non sono mancate le magagne del caso: pare in fatti che lei e il corteggiatore prescelto siano già usciti allo scoperto (anche se involontariamente). Nella puntata di oggi, però, non ci sarà solo la scelta di Veronica: sono anche altre le emozioni che attraverseranno gli studi Helios.

Veronica Rimondi ha scelto Matteo: cosa è accaduto dopo

Ormai lo sanno pure i ciottoli per strada: Veronica Rimondi ha scelto Matteo Farnea.

Non solo è uscita l’indiscrezione della scelta ma anche quella che riguarda la violazione di una delle regole del programma, ovvero il tassativo divieto di mostrarsi sui social insieme prima della messa in onda della puntata della scelta: è di qualche giorno fa, infatti, la maldestra condivisione (e quasi immediata eliminazione) di un’immagine della coppia insieme. A compiere il fatidico errore è stato Matteo, il prescelto: chissà come ha reagito lei, e chissà come avrà reagito la redazione di uomini e Donne.

Ida Platano, la scelta: rimane nel programma o abbandona la televisione?

Anno conclusosi con raccoglimento di cocci rotti per Ida Platano, che ha avuto l’ennesimo schiaffo alla dignità da parte di Riccardo Guarnieri e, dopo un discreto, signorile e mite scambio di battute tra i due (conclusosi con il di lei solenne “vai a fare in c**o” che sta già imperando su twitter), la coppia sembra essere arrivata al capolinea.

L’ultimo dei tanti.

Ci sono varie scelte da fare, e molte riguardano il trono over: Gemma Galgani, ad esempio, dovrà scegliere se lasciare il trono con il Cavaliere Giovanni. Ida Platano dovrà decidere se dire definitivamente addio a Uomini e Donne o rimanere dove sta (una scelta incredibilmente difficile: continuare a stare in televisione e regnare sui social o tornare all’intimità del suo negozio di parrucchiera a Bagnolo Mella?

Chi può dirlo). Una cosa è sicura: se Ida Platano, dopo le tempeste degli ultimi giorni, dovesse avere un chiarimento con Riccardo Guarnieri, le pagine di gossip potrebbero concretamente esplodere.