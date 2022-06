Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 3 giugno: Valeria in lacrime. Sale la tensione tra lei e David

La telenovela spagnola ambientata nel sontuoso palazzo di Acacias 38 giunge alla puntata 1405 e continua ad appassionare i telespettatori. Ambientata nell’omonimo quartiere di Madrid degli inizi del XX secolo, va in onda con il titolo italiano “Una Vita” ogni giorno, dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10 su Canale 5.

Qualcosa non torna? Esatto, dopo l’eclatante finale di stagione per Uomini e Donne, la fiction ha leggermente modificato il suo orario per prendere il suo posto nell’attesa dell’inizio di Un altro domani.

Cosa succede nella puntata di venerdì 3 giugno

Mediaset play ha diffuso le prime anticipazioni della puntata che andrà in onda venerdì.

Si vede una Valeria fredda nei confronti di David. Con grande riflessione

“Ti amo vita mia, qualunque cosa accada non dimenticarlo mai” Valeria scrive delle lettere che non spedirà mai per Rodrigo. Fredda e senza appetito, la giovane cede alle lacrime. Si rivolge a David in modo sfuggente e a lui non resta che rifugiarsi in una cena solitaria in compagnia di un bicchiere di vino.

Acacias 38 esiste davvero? Dove è ambientato “Una Vita”

In molti guardano con ammirazione e aria sognante la soap opera e i suoi luoghi. In particolare in tanti si domandano da cosa nasca il nome originale della serie.

Il set della fiction si trova nella zona industriale di Arenas. Acacias è un quartiere immaginario costruito intorno alla Calle Acacias, cioè un incrocio di strade.

Su queste strade ormai abbiamo imparato a distinguere i movimenti di tutti gli attori del cast della soap opera, animata dalle storie delle varie famiglie e del gruppo di domestiche che vi abitano. Nel marzo 2011, un terribile incendio ha colpito il set della fiction e lo ha distrutto. Per fortuna nessuno è stato coinvolto ma il fatto ha costretto la produzione a fermare le riprese.

La ricostruzione è avvenuta in men che non si dica e oggi la fiction viene girata di nuovo nello splendido Acacias 38.