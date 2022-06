Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati: il post di lui sulla rottura dopo la proposta di matrimonio

Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati. Il cantante e fotografo e l’attrice statunitense stavano insieme da 3 anni e la loro sembrava essere una storia solidissima: un anno fa circa lui aveva anche chiesto a lei di sposarlo, e lei aveva accettato con gioia.

Poche ore fa Mascolo ha pubblicato un post con una lunga dichiarazione che parlava della rottura con l’ormai ex fidanzata, nei confronti della quale non serberebbe alcun rancore: non sono state date spiegazioni sulla fine della relazione.

Benjamin Mascolo e il post su Ig: “La persona più meravigliosa del mondo”

L’inizio del messaggio pubblicato da Benjamin Mascolo è la dimostrazione dell’affetto che il ragazzo ancora proverebbe per l’ex fidanzata: “Poco più di tre anni fa le mie strade si sono incrociate con la persona più meravigliosa del mondo.

Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che da allora abbiamo condiviso”.

Mascolo ha poi parlato del ruolo che Bella Thorne avrebbe avuto nella sua crescita personale e di come l’amore della ragazza lo abbia aiutato a credere in se stesso: “Attraverso i suoi occhi ho imparato ad amarmi, a sentirmi bello, accettato mentre accettavo me stesso, con i miei infiniti difetti e imperfezioni.

Non sarò mai in grado di esprimere fino in fondo a parole cosa significhi essere salvato da qualcuno ed è qualcosa che so con tutto il mio cuore che ad un certo punto del proprio viaggio ogni singola creatura lo sperimenta.

Si chiama salvezza”.

Benjamin e Bella: il fidanzamento e la proposta di matrimonio

Benjamin Mascolo e Bella Thorne non pareva stessero affrontando alcuna crisi, quantomeno da quel che si vedeva sui social. L’ultima foto insieme risale al 22 maggio: Mascolo aveva pubblicato una gallery di foto dove appariva anche Bella Thorne insieme alla sorella Dani Thorne, ed altri scatti di vita familiare.

Lei, nel frattempo, non ha rilasciato dichiarazioni sulla rottura: si è mostrata da sola negli ultimi tempi ma non ha commentato il post di Mascolo.