Marco Carta e il fidanzato Sirio si sono lasciati: le dichiarazioni del cantante sulla rottura dopo 7 anni

in occasione dell'uscita del suo singolo Sesso Romantico, Marco Carta ha parlato del rapporto con l'ormai ex fidanzato Sirio: alcune indiscrezioni parlano di un nuovo compagno per il cantante.

Marco Carta e Sirio si sono lasciati: l’ex vincitore di Amici ha chiuso quella che sembrava una relazione inossidabile con il fidanzato -ormai da 7 anni- Sirio, ed i due non stanno più insieme da qualche mese. La notizia arriva con una dichiarazione da parte del cantante, che spiega cosa stia succedendo.

Marco Carta e Sirio si sono lasciati: la verità sulla rottura

L’occasione per parlare della rottura nasce dalla presentazione del nuovo singolo, Sesso Romantico, che parla di amori che nascono e finiscono. Nelle stories di Instagram il cantante ha scritto: “Questa canzone parla di me, di te, parla di tutti noi.

Parla degli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti. L’amore è sempre stata un’incredibile tempesta per me, un incredibile avventura dal quale non sempre ne sono uscito al plurale. Ne approfitto per dirvi che, anche se dopo 7 anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre. La musica, la mia compagna di vita mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi e ispirarmi ancora. Non tornerò sull’argomento. Che si parli di musica. Marco”.

La story pubblicata sul profilo di marco Carta

Marco Carta, le dichiarazioni sul matrimonio e il possibile nuovo compagno

Non si hanno quindi ulteriori informazioni su cosa sia accaduto ai due, che a quanto pare non sono riusciti a superare la crisi che li ha attanagliati.

Sembrava infatti che i due fossero ben decisi a stare insieme e, addirittura, Carta in un’intervista a Verissimo aveva parlato della possibilità di sposarsi con il fidanzato (questo però accadeva ben due anni fa). Da molto tempo i due non apparivano insieme nel feed del cantante, né lui lo nominava nel suo quotidiano.

A Vanity Fair aveva invece detto: “Sirio è molto riservato. Non si sente a suo agio davanti a riflettori e telecamere e, credo, non farebbe mai un servizio posato per un qualche giornale.

Mi piacerebbe molto sposarmi, e di certo lo farò. Prima, però, vorrei si esaurisse l’emergenza sanitaria. Vorrei ricordarmi il giorno delle mie nozze per tutta la vita, festeggiare con gli amici e una serenità che sia vera e totalizzante“.

Il sito Biccy.it ha inoltre dato un’ulteriore indiscrezione: Marco Carta non sarebbe sepolto sotto una coltre di dolore, in quanto ci sarebbe già un’altra persona vicina a lui.