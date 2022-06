Oroscopo della settimana di Paolo Fox 6-12 giugno 2022: amore in ripresa per alcuni segni, arrivano colpi di fulmine

Paolo Fox prevede grandi cambiamenti per alcuni segni: arrivano novità per coloro che cercano l'amore da un po' di tempo. Tutte le previsioni per il segni dello Zodiaco.

Cosa dicono le stelle questa settimana? Come sempre ce lo spiega Paolo Fox, che tramite l’App Astri di Paolo Fox racconta a tutti i segni zodiacali a cosa andranno incontro in questi giorni.

Oroscopo del mese di giugno di Paolo Fox

Ariete: questa settimana l’amore la fa da padrone

Le relazioni storiche si rinvigoriscono, quelle in erba esplodono: momento magico per gli innamorati dell’Ariete. Quelli che innamorati ancora non lo sono lo potrebbero diventare a breve. Occhio invece al settore finanziario: Paolo Fox vi consiglia prudenza nelle transazioni commerciali. Attenzione anche alla salute fisica, perché non siete in piena forma: per giorni migliori aspettate dopo il 23.

Toro: energici in amore e nel lavoro

È un cielo magnifico quello Paolo Fox vede per voi amici del Toro: in amore potete godere di una settimana godibile, con sintonia certa con il partner. Occhio al weekend, che risulta più litigarello. Nel weekend avrete anche una certa stanchezza a livello professionale, ma a livello fisico siete certamente più rinvigoriti rispetto a poco tempo fa.

Gemelli: amore in recupero, nuovi progetti professionali

Marte è forte e carico per voi, Gemellini, che potete puntare ad una riapertura del dialogo, Attenzione al 9 e al 10, giornate che potrebbero essere incrinate da qualche complicazione.

Ottime notizie sul fronte lavoro: potrebbe essere in arrivo un nuovo progetto o vi potrebbe arrivare qualche ottima proposta. Cercate di riposarvi, perché per i cambiamenti che vi attendono serve essere in forze.

Cancro: Luna in favore tra 11 e 12 giugno

L’amore procede tra alti (molti) e bassi (pochi): è favorito il dialogo ed il fine settimana sarà ancora meglio: qualcuno potrebbe trovare l’amore. Attenzione in amore, dove le incombenze pratiche potrebbero darvi qualche pensiero. Cercate di rallentare.

Leone, trasgressione di coppia e imprevisti in ambito lavorativo

I nati sotto il segno del Leone avranno voglia di romanticismo e trasgressione: allo stesso tempo potreste rivelarvi un po’ intolleranti, se gli altri non sono d’accordo con voi. In ambito lavorativo Saturno opposto vi dà qualche problema: occorre avere pazienza nel lavoro, dove qualcosa non va molto come previsto, anche se voi siete pieni di forza ed entusiasmo. Giove protegge il fisico, ma occhio allo stress che vi porta gran mal di testa.

Vergine, amore e lavoro sono al top

Paolo Fox prevede, per la Vergine, un’ottima settimana in ambito sentimentale: il periodo è ottimo dal punto di vista sentimentale e potreste cadere tra le braccia di qualcuno molto affascinante.

Al contempo però c’è qualche ombra all’orizzonte. I pianeti ti aiutano nel lavoro dove devi agire in maniera ambiziosa e avere il coraggio di tirare fuori il sogno dal cassetto.

Bilancia, fastidi in amore, nel lavoro ci vuole forza

In amore occorre chiarire qualche dinamica, sia con il partner che a livello parentale. Negli ultimi 4 mesi le cose non sono state facili. Nel lavoro occorre essere coraggiosi e sicuri di sé, sempre tenendo a mente le questioni finanziarie.

Sarete molto socievoli questa settimana: nel weekend grandi gite e viaggi.

Scorpione: amore in una fase di stanchezza, fisico un po’ ko

In amore gli Scorpioni tendono a sentirsi messi da parte e per questo reclameranno più attenzioni del solito. Venere dissonante non aiuta le relazioni appena cominciate.

Mercurio fornisce grande intuito e capacità nel lavoro, anche se vi sentite un po’ stanchi. Cercate di non litigare con capi e dirigenti.

Dal 23 in poi la situazione migliorerà sul lato fisico.

Sagittario: si migliora in amore, nuovi progetti in ambito professionale

Qualche problemino in amore agiterà il Sagittario, che però a breve avrà grandissime notizie: la luca amica il 9 e il 10 porterà grandissime novità.

I prossimi due o tre mesi saranno magici in amore. Nel lavoro, pensa a nuovi progetti, saranno favoriti da condizioni di successo.

Capricorno: battibecchi con l’ex, ma novità in arrivo in amore

Il nuovo arriva e vi fa battere il cuore, ma il vecchio vi dà dei pensieri: beghe burocratiche con l’ex. Verso il 12 potreste prendere una decisione importante. Siete nervosi sul lavoro, forse qualcuno vi ha collocato in una posizione grama e vi sentite demansionati. Momento difficile per i liberi professionisti.

Acquario: momento magico per le decisioni, occhio al weekend

Le stelle stanno volgendo a tuo favore: tra pochi giorni prederete ottime decisioni, sia dal punto di vista personale che lavorativo. Un incontro fortuito potrebbe portare a un momento magico in amore. I più giovani suderanno sette camice negli studi ma avranno ottimi risultati. Prendetevi cura della vostra salute.

Pesci: amore in calo, finalmente si risale nel lavoro

In amore non avete molta fortuna, ultimamente: non avete voglia di buttarvi in storie serie, e quelle che ci sono non ricevono grande impegno da parte vostra. Il lavoro, che ultimamente non è andato bene, potrebbe vedere ora un netto miglioramento.