Oroscopo Paolo Fox giovedì 9 giugno: astri propizi e trasformazioni in arrivo

Per alcuni segni è il momento di decisioni drastiche e non più rinviabili. I consigli e le previsioni di Paolo Fox per ogni segno zodiacale

Paolo Fox torna a monitorare le stelle e attraverso l’app Astri diffonde le sue previsioni per l’oroscopo di giovedì 9 giugno. Cosa potrebbe accadere quindi nella giornata di domani.

Ariete: è il momento di chiudere con quello che non vi piace

Approfittate di avere Giove dalla vostra parte per prendere decisioni nette: mettete la parola fine a quello che non vi interessa. Sarà importante soprattutto per il lavoro: smettete giovedì di sprecare energie su cose che non servono. Potreste avere difficoltà in amore ma non demordete.

Toro: nuove nascite e offerte di lavoro ma occhio al denaro

Gli astri sono propizi e favoriscono nuove nascite per le coppie, ma anche nuove opportunità di lavoro.

Qualcosa non va riguardo ai soldi. Niente paura, si sistema tutto ma fareste bene a risparmiare e – se è il caso – consultare un legale o un commercialista.

Gemelli: è il momento di voltare pagina e affrontare nuove sfide

Siete pronti a rifiorire. Basta pensare al passato: dimenticate chi finora non è cambiato per voi e siate pronti ad accogliere nuove possibili anime nella vostra vita. Giove è dalla vostra parte ed è pronto a favorirvi sia in nuove avventure lavorative che legali.

Crancro: la vita sta per migliorare

“È come se tu fossi uscito fuori da una grande bufera” dice Paolo Fox: una tempesta che adesso finalmente inizia a placarsi.

Negli ultimi due anni avete avuto parecchie difficoltà ma questo è un buon momento, si verso un periodo migliore sia sul piano fisico che della stabilità.

Leone: problemi finanziari? Basta rimandare i cambiamenti

Due sono i consigli più preziosi di Paolo Fox: recuperate e fate meglio. Cercate anche di essere più visibili. È possibile che il lato finanziario vi stia preoccupando molto. Se anche non fosse così, è sicuro che “ora bisogna immaginarsi un nuovo lavoro, bisogna cambiare, specie se qualcosa sta per finire”.

Avete dalla vostra la vicinanza di Marte e Giove: questo significa che avrete scelte importanti e vincenti. È possibile che un incontro importante si presenterà nei prossimi giorni. Se al livello sentimentale il tuo cuore è occupato, la coppia si consoliderà.

Vergine: pensa all’amore ed esprimi un desiderio lavorativo

Se seguite le stelle potete evitare qualche fregatura. È un periodo importante per la vita sentimentale e lavorativa. Se intendi chiedere un trasferimento o un cambiamento di ruolo o di settore, nei prossimi tre mesi i tuoi desideri potrebbero realizzarsi.

Ricordati di ripensare un po’ all’amore, che hai messo da parte negli ultimi tempi.

Bilancia: è un momento cruciale

Il destino vi mette alla prova ma dovete resistere. Non c’è nessuna congiura contro di voi: non sentitevi vittime. Giove passa dal vostro segno e vi aiuta a chiudere percorsi inutili per consolidare invece posizioni a cui tenete. Molte coppie sono messe alla prova.

Scorpione: tieni duro, le cose vanno verso una sfumatura positiva

Stai lottando per amore per il lavoro e un po’ per tutto Ma le previsioni astrali per la settimana prevedono un miglioramento.

Il lavoro potrebbe mandare nuove opportunità in arrivo e l’amore chiede un po’ di attenzioni per capire cosa non va.

Sagittario: forse non sei così stanco come credi, rifletti

La rivoluzione sembra particolarmente attraversare la tua vita e la trasformazione è vicina. Ti senti un po’ agitato e stanco, è il momento di investire delle energie per stare meglio. Paolo Fox lascia solo una piccola raccomandazione: sei proprio sicuro di volere lasciare una storia certa per un amore passionale?

Capricorno: trasformazioni in vista e amore alle porte

In questi giorni stai mettendo i punti sulle i e sistemando definitivamente tutte quelle situazioni a cui cerchi di dare un valore da tempo.

Si prevede uno slancio per queste situazioni. L’amore potrebbe arrivare nel weekend, mentre per altre trasformazioni bisognerà aspettare i prossimi mesi.

Acquario: love is in the air ma concentratevi anche sul lacvoro

La prima metà del mese, come aveva previsto l’oroscopo di giugno vi invita a prendere la situazione in mano e agire. Se siete single è il momento di buttarvi. Dopo mesi difficili, la vita sentimentale avrà sicuramente dei risvolti ma dovrete essere bravi a capire che tipo di amore desiderate. Il lavoro vi chiama a scelte urgenti: affrontatele con metodo e studio.

Pesci: fidatevi di voi stessi e fate la cosa che vi sembra più giusta

Attenzione alle polemiche per problemi apparentemente minori. È possibile che chi ha un lavoro fisso dovrà cambiare le sue abitudini professionali e forse anche ruolo. Alcuni cambiamenti potrebbero essere volontari, altri portati dal destino. Non lasciatevi condizionare quindi dalle prospettive sicure o suggerite da altri: decidete da soli e puntate sulle cose che vi sembrano più giuste! L’amore è un po’ ambiguo: avete l’impressione che alcune persone possano avervi mentito e non riuscite a capirle, usate il vostro intuito.