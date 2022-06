Alberto Matano e Mara Venier insieme per le “prove generali” del matrimonio: la prima foto e la dedica

Grazie all'allegria di Mara Venier, scelta come officiante del matrimonio di Alberto Matano, trapela qualche indizio sulla cerimonia nuziale tra il conduttore de La vita in diretta e il riservatissimo compagno Riccardo.

Fervono i preparativi per le nozze di Alberto Matano, il conduttore Rai de La Vita in Diretta si sposerà quest’estate. Non conosciamo la data ma le indiscrezioni parlano di fine giugno e in ogni caso il momento sembra molto vicino, perché cominciano a trapelare i primi dettagli da una felicissima Mara Venier.

Alberto Matano e il futuro marito Riccardo: “una scelta di amore e di vita”

Sembra che sia stato fatto tutto un passo alla volta: con cautela e senza colpi di testa. Il conduttore Rai ha sempre vissuto con riservatezza la sfera sentimentale e anche il suo coming out è avvenuto in modo delicato, anche se con una motivazione potente.

Nelle settimane di fuoco del disegno di legge contro l’omotransfobia, il ddl Zan, e precisamente a 24 ore dal suo affossamento in Senato a ottobre, il conduttore infatti ha ribadito l’importanza di parlare di questi temi. Dopo aver mandato in onda un servizio su casi di bullismo, discriminazione e omofobia, Alberto Matano aveva detto: “Storie come queste mi fanno particolarmente male. Perché è successo anche a me quando ero adolescente, ho provato sulla mia pelle, so cosa significa“. Non può che aver suscitato reazioni di gioia quindi l’annuncio delle nozze con il compagno Riccardo pochi giorni fa.

In effetti rimane un velo di mistero sulla sua immagine, ma Alberto e Riccardo sono stati paparazzati dal settimanale Chi. Pantaloncini bianchi e camicia azzurra, Riccardo sembra un uomo elegante e sopratutto felice accanto ad Alberto. In un’intervista esclusiva a Fq magazine, il conduttore Rai, confermando le nozze ha detto: “Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita”.

Mara Venier fa “le prove generali”: Matano sceglie la star di Domenica In come officiante

Il matrimonio di Matano sembra aver portato una ventata di sincera allegria in tutta la Rai.

Sarà che si tratta di un programma molto seguito e di un conduttore apprezzato, ma forse è soprattutto per il lato umano che del professionista traspare.

Fatto sta che mentre tutti i giornali cercano indizi su dove e quando possa tenersi la celebrazione, l’amica e conduttrice non trattiene la felicità e diffonde delle foto di lei nei panni di officiante . Immersa in uno scenario bucolico e con un sorriso smagliante, zia Mara indossa la fascia d’ordinanza e copre di spalle un riconoscibilissimo Alberto Matano, protagonista delle nozze. Nella didascalia si legge: “Prove generali” poi un cuore e un tag allo stesso Matano, con hashtag wedding e love.

Questo matrimonio, insomma, sembra davvero un momento di amore e commozione anche per lei, già alle prese con enormi soddisfazioni del finale di stagione di Domenica In.