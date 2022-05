Mara Venier riceve una chiamata a sorpresa da Maria De Filippi: “Adesso ti dico una cosa…”. Emozione in studio

Mara Venier riceve una chiamata inaspettata a Domenica In. Ma all'inizio non è sicura che sia proprio Maria De Filippi a chiamarla. Poi la commozione prende il sopravvento. Cosa si sono dette le due amiche.

Dopo tante conduzioni intense, commoventi e a volte totalizzanti, Domenica In show ha celebrato i suoi trent’anni in grande stile.

Una festa piena di ospiti di eccezione, tutti amici di “zia Mara”, felici di essere lì a celebrare quello che è anche un suo traguardo.

La serata è stata ricca di momenti emozionanti e presenze artistiche di altissimo livello come Ferzan Ozpetek, ma anche Stefano De martino, Renzo Arbore e tanti altri personaggi amati e storici per Mara Venier.

Domenica In show: gli omaggi e il momento speciale

A omaggiare la regina della domenica a Domenica In show non poteva mancare Maria De Filippi, che ha fatto una sorpresa chiamando in diretta televisiva negli studi Rai.

La telefonata è avvenuta subito dopo una bellissima chiacchierata tra una coppia che ha fatto sognare molti italiani, cioè la stessa Venier e Renzo Arbore. Dopo una lunga relazione, i due sono oggi legati da un affetto puro e sincero e più volte manifesto e si sono ritrovati ad aprirsi l’uno con l’altra proprio in occasione del compleanno di Domenica In.

Maria De Filippi chiama in studio e si commuove: la telefonata con Mara Venier

Più avanti nella puntata, così, Maria De Filippi ha chiamato in studio spiazzando la collega e amica presentatrice.

Incredula, Venier ha chiesto più volte conferma che si trattasse della vera e inimitabile Maria De Filippi. Anche perché, pochi minuti prima, Vincenzo De Lucia aveva messo in piedi un siparietto imitando proprio Maria De Filippi in studio.

Quando è squillato il telefono, quindi, Mara Venier ha risposto tra sbigottita: “Sono Maria quella vera” ha dovuto chiarire Maria De Filippi, per poi essere costretta a trovare un modo per identificarsi senza dubbi. Rivolgendosi a Venier, De Filippi ha esordito con: “Adesso ti dico una cosa che sono certa che capisci che sono io…”.

A quel punto è arrivata la dichiarazione : “Ho visto l’intervista con Renzo (Arbore, nda), hai fatto una cosa bellissima e sono certa che ti è venuta dal profondo del cuore – dice Maria De Filippi a Mara Venier con la voce rotta dall’emozione – e sono altrettanto certa che abbia fatto tanto tanto bene a lui”. Poi chiudendo, con tono sensibilmente commosso dice all’amica “Quindi sono io, hai capito?”.

La conversazione è andata avanti ancora per qualche secondo, le due amiche si sono scambiate battute tra il serio e il faceto, l’emozionato e il divertito.

Poi la conduttrice Rai ha ricordato l’episodio che alcuni fan già conoscono, ma che è sempre utile a spiegare il grande affetto tra le due.

“Maria – dice Mara Venier – tu sai che cosa mi lega a te: ti voglio bene perché sei una delle poche persone che mi ha teso una mano nel momento più brutto della mia vita. Un bacio a Maurizio”

Il difficile momento in cui Maria De Filippi ha “teso una mano” a Mara Venier

In passato Mara Venier aveva già raccontato di aver ricevuto un grande sostegno da Maria De Filippi in un momento di transizione per la sua carriera, quando sembrava non esserci posto per lei e le persone si erano allontanate.

In quel periodo tanto difficile, in cui Mara Venier stava affrontando un grande dolore per la perdita della madre e al contempo vedeva chiudersi degli orizzonti professionali importanti in Rai, Maria De Filippi le aveva chiesto di lavorare per Tu si que vales, dove è rimasta per tre anni. Un incarico che ancora oggi Mara Venier ricorda con gratitudine.