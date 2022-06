Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 10 giugno: chiamate inattese e fortuna in arrivo

Chiamate inattese ed emozioni in vista: cosa prevede l'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani 10 giugno.

Nelle tormentate sere prima dell’estate le stelle possono aiutarci a trovare un punto di rifermento. Ma certo bisogna saperle leggere, ecco allora cosa prevede l’oroscopo secondo Paolo Fox per tutti i segni.

Ariete: momenti di passione vi attendono ma anche grandi sfide professionali in vista

Le stelle parlano di un periodo di ripresa, sopratutto in campo sentimentale e fisico: i vostri impulsi sessuali potrebbero essere particolarmente vivi. Questo potrebbe essere in effetti un buon momento per cercare un partner stabile ma anche per vivere delle semplici avventure. Il lavoro potrebbe porvi davanti a delle sfide: potreste sentirvi un po’ stanchi ma continuerete a voler macinare risultati per mostrare agli altri di essere più bravi di quel che credono.

Toro: giornata positiva su tutti i fronti, non perdete l’occasione!

Venere è dalla vostra parte: potrebbero tornare vecchie amori e potreste affrontare delle scelte al livello familiare. Ma niente paura, è una giornata di puro vantaggio per voi. Se ci saranno decisioni professionali da prendere, è il tempo di agire e accettare mediazioni.

Gemelli: Venere vi sostiene ma occhio ad alcuni segni

Qualcuno che finora avete guardato come amico potrebbe diventare qualcosa di più.

Venere vi darà una mano: entra nel vostro segno dal 23 del mese e abbiamo già un’idea di come andranno le cose secondo l’oroscopo di giugno. Qualunque scelta coinvolga pesci o vergine dovrà essere presa con cautela. E sappiate che se allontanate qualcuno adesso potreste pentirvene, quindi attenzione a tagliare i ponti.

Cancro: pensate al domani e rimettetevi in forma

Paolo Fox vi lancia un appello di richiamo: agite! Basta pensare al passato, bisogna guardare avanti e senza malinconia. Siete pronti per diventare più forti. Curare la forma fisica può aiutarvi a recuperare un po’ di leggerezza e scacciare le paure.

Lanciatevi in nuove avventure.

Leone: preparatevi alla fine del mese e siate pronti a cogliere l’occasione

Forza e tenacia caratterizzano queste giornate di giugno. Questo mese è stato all’insegna delle novità, sia professionali che personali ma entro la fine di questo mese dovrete decidere con cosa chiudere. Paolo Fox consiglia di porre fine alle attività che non amate. Ma l’oroscopo di giugno vi porterà anche la possibilità di approfittare di un’occasione che vedete come un’ancora di salvezza. Sembra importante arrivare preparati e in amore avrete presto una sorpresa.

Vergine: niente ansia, siate calmi

Sembra importante adesso non perdersi d’animo: venite da un periodo di fatica e ostacoli. Cercate di non tramutare le preoccupazioni in ansia anche in amore: anche le coppie più stabili potrebbero litigare ma non perdete la lucidità e affrontate la cosa con calma.

Bilancia: qualche problema in amore ma le cose potrebbero andare meglio

Progressi in vista rispetto all’inizio della settimana, ma forse lo avevate già capito dall’oroscopo del 6-12 giugno. Fate molta attenzione a capire chi è con voi o contro di voi. Il vostro partner potrebbe giudicarvi poco o per niente maturi e se state vivendo una crisi di coppia potrebbe peggiorare.

Scorpione: massima attenzione a ogni passo nella giornata di oggi

Vivete un momento di incertezza lavorativa e personale. Chi occupa un ruolo di punta potrebbe dover essere particolarmente cauto nelle scelte altrimenti rischia di compromettere la sua posizione. Al livello fisico il vostro corpo potrebbe comunicare fastidi cutanei o infiammazioni.

Sagittario: turbolenze in arrivo e grandi emozioni da vivere

Emozioni in vista per voi, soprattutto se siete single.

Se vi trovate in una relazione dovrete spezzare la monotonia con qualcosa di avventuroso.

Questa tendenza fa proprio parte di un sentimento che covate da un po’: volete cambiare vita e spezzare la routine. Chi è più giovane pensa a viaggi esotici o carriere all’estero e fa bene. Ad ogni modo qualche rivoluzione potrebbe arrivare nel weekend.

Capricorno: più che agire, adesso dovete pianificare

Una telefonata inattesa potrebbe cambiare i vostri equilibri, ma se vi sentite troppo nervosi non prendete alcuna decisione affrettata. Cominciate però a pianificare cambiamenti radicali futuri che potranno compensare le insoddisfazioni che state vivendo adesso.

Acquario: dopo un periodo difficile avrete un po’ di fortuna sia in amore che sul denaro

Se qualcuno vi piace o volete incontrarlo da un po’ è possibile che sia finalmente giunto il vostro momento. Dopo un po’ di sfortuna in amore, Paolo Fox vede uno spiraglio per voi. Anche le questioni economiche e burocratiche vi hanno dato di che preoccuparvi ma sembra vedersi uno spiraglio di luce.

Pesci: serenità in arrivo, placherà l’ansia degli ultimi giorni

Vi siete agitati un po’ troppo ultimamente ma ora potete recuperare. Vi sentite già un po’ meglio forse rispetto agli ultimi due giorni. Chi ha un lavoro da dipendente non avrà grossi problemi ma chi vive nell’incertezza di un part-time o di un tempo determinato dovrà trovare altre strategie. Se qualosa vi preoccupa in amore, Paolo Fox consiglia di agire entro giorno 23 giugno!