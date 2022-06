Riccardo Mannino, chi è il compagno di Alberto Matano e cosa fa nella vita

Il mondo dello showbusiness attende queste nozze da tempo. Sarà che Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta, è un personaggio molto amato, sarà che le sue nozze sono cariche di un valore simbolico che solo in poche occasioni si fa sentire così tanto.

Alberto Matano: l’annuncio delle nozze e la scelta dell’officiante

Già l’annuncio del matrimonio era stato rivoluzionario proprio perché aveva catapultato il pubblico Rai 1 in quello che per molti spettatori potrebbe essere ancora un tabù, cioè le nozze omosessuali. A rivelare i fiori d’arancio era stato lo stesso conduttore che, a margine della puntata de La vita in diretta, aveva svelato di avere in programma le nozze per l’inizio dell’estate.

Nessuno stupore ma tanta curiosità, perché in un mondo in cui tutti spiattellano sui social la propria vita privata, Matano ha sempre tenuto il suo compagno al riparo dai riflettori. E in effetti così è stato anche per la vita sentimentale di Matano, per molto tempo rimasta sopita fino allo storico coming out, arrivato nel momento perfetto per sensibilizzare l’opinione pubblica mentre in Senato veniva affossato il ddl Zan. Ebbene, anche la data scelta per le nozze ha un significato simbolico: il matrimonio avverrà infatti l’11 giugno, giorno del gay pride e nel mese dell’orgoglio omosessuale.

Dopo aver condiviso questi aspetti così importanti e centellinati della sua vita con gli spettatori, il conduttore ha da subito rivelato che a officiare il matrimonio sarà Mara Venier, collega Rai legata a lui da una solida amicizia. La signora della domenica sembra felicissima dell’incarico, tanto che nei giorni scorsi ha pubblicato sui suoi canali social la prima foto delle “prove generali” del matrimonio.

Riccardo Mannino: chi è il partner di Alberto Matano

Talmente riservato che il suo volto è venuto fuori solo pochissimi giorni fa, dopo le foto diffuse dalla rivista Chi, il compagno di Alberto Matano ha finalmente un nome e cognome e cioè Riccardo Mannino.

Sappiamo pochissimo di lui, ma secondo quanto riportato da La Repubblica, si tratta di un avvocato cassazionista laureato nel 1985 presso l’Università telematica della Sapienza (Unitelma Sapienza). Mannino condivide con Matano la passione per lo sport: palestra e nuoto, ma ama anche la montagna, e gli piace sciare. Sempre secondo quanto riportato da La Repubblica, Mannino è appassionato d’auto e ne ha una d’epoca ma gira molto spesso in bicicletta.

L’avvocato sembra avere gli stessi valori del suo sposo: amore per la famiglia d’origine, i nipoti e gli amici. Le indiscrezioni parlano di moltissimi invitati vip, fra cui l’innamoratissima coppia formata da Francesca Barra e Claudio Santamaria ma anche di politici come Vincenzo Spadafora (M5s) e amici musicisti come Giuliano Sangiorigi.