Elena del Pozzo è morta: ieri la madre aveva denunciato il rapimento della bambina di 5 anni, l’ annuncio di Chi l’ha visto

Non è servito a nulla l’appello di Chi l’Ha Visto, né quello, molto sentito, di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone: la piccola Elena del Pozzo era già morta.

Elena del Pozzo morta probabilmente nelle scorse ore

Il cadavere della bambina è ancora in fase di ricerche: la madre avrebbe indicato però il luogo in cui si trova. È possibile che sia stato seppellito nelle scorse ore. È da comprendere quale sia il ruolo della donna in questa vicenda: la madre della piccola Elena era infatti andata dai carabinieri, nella giornata di ieri, per denunciare il rapimento della figlia. Secondo il suo racconto Elena era stata rapita all’uscita dall’asilo: una macchina si era avvicinata a loro, bloccandole, e tre uomini incappucciati avevano preso la piccola e l’avevano portata via.

La donna a quanto pare è stata sottoposta a un lungo interrogatorio, al termine del quale avrebbe indicato il luogo di sepoltura della bambina: a quel punto sarebbe stata prelevata dai carabinieri da casa sua, a Mascalucia. Fino a quel momento gli inquirenti stavano cercando la piccola nella zona del catanese, ritenendo che non ci sarebbe stato bisogno di estendere le ricerche.

Piera Maggio e l’appello disperato: “Tornate indietro sui vostri passi”

Ieri Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, aveva fatto un accorato appello alle persone che si credeva avessero sequestrato la bambina: “ LIBERATE ELENA Non fategli del male, lasciatela in qualche posto, anche vicino una chiesa in modo che la sua famiglia possa riabbracciarla!

I BAMBINI NON SI TOCCANO!Tornate indietro sui vostri passi, prima che sia troppo tardi. Abbiate un minimo di pietà per questa bambina”. Oggi, arriva il commento addolorato alla notizia della morte: “Purtroppo, abbiamo appreso la notizia che la piccola Elena è stata trovata priva di vita. Siamo profondamente addolorati, ci abbiamo sperato fortemente ad un lieto fine, ma così non è stato.