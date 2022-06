Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis va in finale e non ci crede: il commento a caldo dopo il voto

Nicolas Vaporidis è il primo a finire in finale all’Isola dei Famosi, e non ci crede manco lui. Eppure, il telefoto ha parlato: gli italiani vogliono portare il ragazzo di Notte prima degli esami al traguardo del reality, insieme a pochissimi altri.

Nicolas Vaporidis: “Sono contento e al tempo stesso un po’ stupito”

Quando Ilary Blasi dice a Nicolas Vaporidis che il telefoto lo ha premiato, non nasconde il suo personale stupore e quando chiede al concorrente cosa pensi di questa scelta, lui risponde: “Sono contento e al tempo stesso un po’ stupito”. Poi, ha aggiunto.”Io so di non piacere a tutti e va bene così, ma la mia vera vittoria qui è farmi riconoscere da chi mi conosce.

Io cercherò di essere me stesso quanto più possibile, anche se spesso non mi è convenuto”. In effetti durante le settimane passate in Honduras, Vaporidis ha fatto venire i capelli dritti a un po’ di persone: spesso si sono levati venti di protesta per via di suoi comportamenti non accettati, per alcune liti accese e via dicendo.

Lory del Santo lascia il fidanzato in diretta

Solo un’altro concorrente ha condotto un’Isola dei Famosi forse più chiacchierata di Vaporidis, ed è Lory del Santo. La Del Santo era alla sua seconda volta in Honduras ed è riuscita a litigare con molte persone, finendo in nomination fino al momento in cui è stata effettivamente eliminata: nel frattempo è riuscita a litigare con il fidanzato Marco Cucolo (il quale ad un certo punto ha deciso di prendere le distanze da lei).

Alla sua uscita di scena sono seguiti momenti memorabili come lo sdoppiamento di personalità del suo account Facebook (da cui sono partiti numerosi complimenti e messaggi di solidarietà scritti “da Lory per Lory”) e la decisione di lasciare il fidanzato in diretta, proprio ieri sera: “Sono stata attaccata da un branco di sette lupi e tu non mi hai difeso nell’unico momento in cui dovevi tirare fuori una frase semplice.

Dovevi dire che mi conosci come le tue tasche e che sono trasparente. Hai sbagliato e adesso torni a casa dalla tua famiglia, stai lì e ti chiarisci le idee”.