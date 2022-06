Oroscopo Paolo Fox di domani 16 giugno: amore in vista e qualche soldo in meno per alcuni segni

Alcuni segni dovranno chiudere delle trattative: comporterà una perdita di denaro ma andrà bene. Quasi tutti hanno prospettive favorevoli in amore. Le previsioni di Paolo Fox segno per segno.

Per alcuni la settimana è iniziata col piede sbagliato ma c’è una buona ripresa in vista. Tramite l’app Astri di Paolo Fox scopriamo l’oroscopo di domani giovedì 16 giugno per tutti i segni zodiacali.

Ariete: concedetevi un po’ di relax

State aspettando risposte da qualcuno e vivete un periodo un po’ conflittuale. Questa condizione in effetti non vi è nuova: siete abituati a lottare e Marte incide da sempre nella vostra vita. Per questo motivo siete sempre pronti alle sfide e vi lanciate spesso in nuovi progetti. Rilassatevi un po’ oggi, prendete una pausa da queste fatiche e domani andrà meglio (anche in amore).

Toro: siete delle “calamite”, sfruttate questo momento di ottima forma

La luna è dalla vostra parte ed è il momento giusto per procedere senza esitazioni. Anche Venere è dalla vostra parte, questo vi porterà ad imporvi e vi renderà più attraenti del solito. Molte persone vi guarderanno con occhi nuovi e domenica è il giorno ideale per lanciarvi in nuove avventure.

Per i Gemelli buone prospettive in amore

Sarete in grado di gestire meglio del solito le situazioni a cui tenete. Dal 23 Venere entra nel vostro segno ed è consigliabile leggere l’oroscopo del mese di giugno per capire come andranno le cose.

Sul lavoro forse riuscirete a superare degli ostacoli e ottenere nuove collaborazioni.

Cancro: non lasciatevi sopraffare dalle ansie

Siete alla ricerca della tranquillità, è da un po’ che vi sentite stanchi e affaticati. Non manca un po’ di nervosismo, e quindi è bene fermarvi un attimo per evitare che la tensione prenda il sopravvento.

Leone: vittorie in vista

Giove prospetta fascino e notizie positive per voi. Rafforzate i contatti con le persone importanti e meditate sulle possibili soddisfazioni lavorative. Dalla prossima settimana l’amore potrebbe tornare a dominare i vostri interessi.

Vergine sul lavoro potrà avere delle soddisfazioni: rimanete concentrati e agite bene

La luna è dalla vostra parte e dovete avere la pazienza di fidarvi di lei. Questo è un momento particolarmente delicato e anche affollato di cose da fare: pensate bene prima di agire e siate selettivi. Di solito non parlate dei vostri progetti prima di avere le idee chiare: odiate il gossip e non vi interessano le opinioni generiche. Domani potrete avere grandi rivelazioni. Nel frattempo, se nelle ultime settimane avete curato l’amore, sul piano sentimentale potrebbe arrivare qualche beneficio.

Bilancia vive conflitti personali ma potrà risolverli

Vivete un periodo di lotte interne che si risolveranno solo con l’arrivo del weekend. Paolo Fox consiglia di risolvere le questioni in sospeso e guardarsi bene allo specchio. Tendete a non mostrare troppo i sentimenti e spesso le vostre reazioni sembrano superficiali. Un altro consiglio: mostratevi per quello che siete.

Scorpione: sovraccarichi ma lucidi. Se il lavoro vi stressa prendetevi delle pause

L’oroscopo di giovedì 16 giugno è positivo, ma attenzione al weekend, perché potrebbero verificarsi momenti difficili. Vi aspettano giorni molto intensi e sentite la pressione delle cose da fare: ma se è il caso fermatevi.

Meglio cedere alla fatica se permette di limitare i danni.

Sagittario verso l’amore: fatevi avanti

Le previsioni per l‘oroscopo della settimana sono in miglioramento ma il progresso decisivo arriverà nel weekend. Avrete dei momenti di successo nel campo relazionale: domani potrete avvicinare la persona che vi interessa e trovare in lei un’anima gentile.

Capricorno penserà ai soldi: chiudete i conti in sospeso e ci guadagnerete

La luna vi protegge e vi incoraggia e soprattutto vi dà la giusta spinta per risolvere delle problematiche.

Chiudete tutte le situazioni in sospeso: le stelle lo dicono chiaramente. Giove è contrario e potrebbe causarvi qualche problema ma niente di particolarmente grave. Chiudete le trattative in tempi brevi: potreste avere qualche soldo in meno ma ne guadagnerete in serenità.

Acquario: siete pronti a divertirvi

Dal fine settimana la luna entrerà nel vostro segno portando gioie nel weekend. Quello dev’essere il vostro obiettivo: pensate agli hobby da coltivare o a qualcosa da sperimentare. Vivete un momento di leggerezza.

Pesci: progressione in amore e serenità

Domenica potrete finalmente parlare di tutto con chi amate e coccolarla un po’. Questa settimana non è iniziata nel migliore dei modi ma adesso vede una ripresa e anche se ci saranno alcune piccole discussioni con vecchi amori arriveranno soltanto la prossima settimana: siete stati avvisati.