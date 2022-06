Oroscopo Paolo Fox di domani giovedì 23 giugno segno per segno: novità in amore e qualche difficoltà sul lavoro

Venere si intromette nelle faccende amorose un po' di tutto lo Zodiaco. Mentre sul lavoro, grandi successi sono in previsti per molti segni.

Le previsioni di Paolo Fox hanno parlato per tutto il mese dell’arrivo del 23 giugno: un giorno particolare, che vede alcuni astri entrare nei segni e scompigliare le carte. Vediamo allora cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, giovedì 23 giugno 2022.

Ariete: stelle favorevoli in amore e lavoro

Venere inizia a sorridervi e a portare una ventata di aria piena di cuori nella vostra vita: rafforzerete i legami sentimentali e vi sentirete più amati. Anche sul lavoro vi aspettano grandi soddisfazioni, per voi o per il vostro partner: qualcosa che in ogni caso fa bene alla coppia.

Toro: stabilità e progressi in arrivo

Serenità in arrivo per voi, soprattutto rispetto ai turbamenti e alle incertezze dei mesi scorsi. Non per forza bisogna aspirare a fare di più, l’importante è fare meglio. Cupido è dalla vostra parte: vi aspettano nuovi amori o il consolidarsi delle relazioni che avete già.

Gemelli: sfide in amore per la giornata di domani 23 giugno

Venere entra anche nel vostro segno e vi porta a nuovi inizi e vecchi traguardi. Se avete un progetto in ballo, è il momento di mettervi in gioco. Mostrare le vostre emozioni potrebbe essere più complesso ultimamente ma Paolo Fox vi consiglia di non tirarvi indietro.

Cancro: difficoltà sul lavoro secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Il Sole è con voi, ma Marte e Giove no. Sul lavoro forse vedete un po’ di macerie o progetti da ricostruire: qualcuno è mancato meno alle promesse fatte e vi trovate in una situazione non facile. Non mollate, almeno in amore riceverete qualcosa di buono.

Leone: affrontate le nuove opportunità di lavoro

Per voi è tempo di agire: basta rimandate, tocca a voi giocare. Sentite energie positive e dovete sfruttarle al meglio. Le cose stanno cambiando ma Paolo Fox vi raccomanda di non affrontarle chiusi nel vostro guscio.

Cogliete la palla al balzo e vivete ogni novità che si presenti.

Vergine: sfortuna in amore ma successi in vista sul lavoro

Si cammina sulle uova per quanto riguarda l’amore. Le coppie storiche non hanno particolari problemi, ma quelle più recenti sì. Sul lavoro, avete delle buone idee e tutte le capacità per metterle a frutto: non sentitevi poco adatti, avete ottime opportunità di riuscita.

Bilancia: occhio alle persone di cui vi fidate

Per i nati nel segno della Bilancia è tempo di ripartire. Sentite dalla vostra parte una forza più potente e rinnovata. Vi consiglio di scegliere le persone giuste da avere al vostro fianco: gli ultimi mesi vi hanno visto litigare parecchio, ma forse è servito a capire di chi fidarvi.

Scorpione: è tempo di famiglia

Finalmente Venere non è più contro di voi: potete riprendervi i vostri affetti e ricominciare a credere nell’amore. Agli Scorpione single, Paolo Fox consiglia di fare conquiste nel weekend, mentre agli altri, di godersi un po’ di tempo in famiglia.

Sagittario: siete a un bivio, Paolo Fox vi dà qualche indizio

Il lavoro vi assorbe totalmente e magari vi porta a effettuare dei trasferimenti. Questo cielo per voi è segnato da una divisione e soprattuto chi tra i Sagittario è nato a novembre potrebbe doversi chiedere se può vivere delle emozioni migliori.

Capricorno: non lasciatevi abbattere dai problemi di soldi

Vi aspettano scelte importanti e con un grande impatto sul futuro. Siete abituati a pianificare scadenze molto lunghe: di solito di mesi e fate bene. Ultimamente potreste essere preoccupati per questioni di soldi o comunque cose pratiche, ma è il momento di usare le vostre risorse visionarie per creare qualcosa di grande.

Acquario: domenica programmate un’uscita galante

L’amore conosce dei cambiamenti: degli amici potrebbero rivelarsi qualcosa di più o qualcuno che prima non guardavate nemmeno, potrebbe farvi innamorare.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il giorno ideale in cui programmare un incontro sarà comunque domenica 26 giugno.

Pesci: il lavoro riparte

Siete molto presi da una questione personale o professionale e quindi l’amore al momento non è una priorità. Vivete un momento fecondo per i contatti lavorativi o comunque nuovi ma niente paura: chi amate sa che non lo state trascurando. Ai single o a chi deve fare comunicazioni al partner, Paolo Fox consiglia cautela fino a sabato: c’è un cielo non proprio favorevole. Sul lavoro invece, dopo un mese catastrofico, state ripartendo come previsto dall’oroscopo del mese di giugno, puntate all’autunno come fase effettiva di concretizzazione.