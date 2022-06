Riccardo Guarnieri avvistato con una donna, quando lo scopre dà di matto: reazione fuori controllo per il Cavaliere

Riccardo Guarnieri potrebbe essere potenzialmente nei guai. La voglia di estate, aperitivi e vita spensierata potrebbe aver fatto cadere il bel Riccardo in fallo, visto che il suo desiderio di tornare a Uomini e Donne per trovare l’amore mal si abbina con il fatto che il medesimo sia stato avvistato in dolce compagnia, di recente, e che si sia subito arrabbiato (ben sopra le righe) una volta che è stato scoperto.

Riccardo e Ida, cosa è successo a Uomini e Donne

Le ultime battute della telenovela Riccardo-Ida? Facevano pensare più a La Guerra dei Roses che a Love Story. Lui aveva invitato lei a cena, Ida -convinta che chi non muore si rivede al ristorante- aveva già fermato la location per le nozze.

Poi, tutto era cambiato in un baleno: lui aveva fatto dietro front e lei, amareggiata dopo l’ennesimo smacco, lo aveva preso a male parole in studio e aveva gettato un blocco di cemento sulla loro relazioni.

Lui, a quanto pare, non si sarebbe perso d’animo: dall’account Instagram di Deianira Marzano, che come sempre riceve soffiate dai suoi segugi spericolati in giro per lo stivale, scopriamo che c’è una mora di bell’aspetto che accompagna Riccardo Guarnieri in vacanza a Napoli.

Riccardo fotografato con una mora, la reazione dopo la pubblicazione delle foto

È ciò che accade subito dopo che Deianira condivide la foto (senza mostrare il volto della donna) che stupisce: arriva lo screenshot di un messaggio inviato da Guarnieri alla fanpage che ha pubblicato l’immagine, che dice: “Togli immediatamente la foto di quella persona”.

Come mai tutto questo timore? C’è effettivamente qualcosa dietro la presenza dei due a Napoli? Guarnieri sta forse tentando di nascondere il fatto che frequenta tranquillamente qualcuno, in vista di un possibile ritorno alla corte di Queen Mary nel giro di due mesi?

Le stories pubblicate da Deianira Marzano

Nel tentativo di far sparire dubbi e sospetti interviene la ragazza stessa che, dal nulla, si mette a rispondere alle domande dei curiosi, nel tentativo di smentire una relazione. In realtà tutta questa fretta di dire “no” suscita l’effetto contrario, ovvero quello di far intravedere un maestoso “sì”. Ad ogni modo, la ragazza dice di conoscere Riccardo da 13 anni. Sarà lui a questo punto, probabilmente, a fare la prossima mossa, anche se Il Cavaliere dovrà faticare per togliersi dagli impicci.