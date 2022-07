Elodie e Anna Pettinelli, scontro sul palco dell’RDS Festival: “Sei sempre aggressiva”, il video e la reazione subito dopo

Metti un palco, una Elodie esausta e frastornata ed un’ Anna Pettinelli con una salopette troppo calda per questo clima, e i toni non ci metteranno molto ad alzarsi. È successo al RDS Festival condotto da Anna Pettinelli, durante il quale la cantante Elodie ha partecipato cantando alcuni dei suoi successi più noti. Ad un certo punto, però, tra le due c’è stato uno screzio che non è sfuggito alle veloci dita dei fan presenti, che hanno immortalato il tutto con gli smartphone.

Elodie all’RDS Festival, chiede al pubblico di scegliere una canzone e parte il caos

Location: Ostia, palco dell’RDS Festival.

Situazione: prove dello spettacolo. Dopo una serie di esibizioni Elodie (bellissima e provocantissima, nonostante non abbia ancora imparato a camminare sui tacchi) accetta la richiesta della folla di cantare un’ultima canzone, e chiede proprio a loro di decidere quale. Passo falso: mettere d’accordo centinaia di persone accaldate non è propriamente uno scherzo. Si crea una discreta confusione ed Elodie fatica a capire cosa dicano le persone: chiede più volte che brano vogliano, e non capisce immediatamente che la maggioranza ha “votato” per Niente Canzoni d’Amore. Così Anna Pettinelli, apparentemente spazientita, la riprende bruscamente: “Un attimo che capisce!”, forse canzonandola.

A quel punto Elodie, la cui pazienza è già stata messa alla prova dalla situazione, dai tacchi, dal caldo e dai pantaloni attillati, dice: “Anna sei sempre aggressiva con me”.

Anna pettinelli dice la verità sullo scontro con Elodie

Il video, ovviamente, diventa subito virale. Scontro felino sul palco dell’RDS Festival! Ci vuole poco a gridare alla “lite furiosa”. In realtà il fumo è poco e l’arrosto è nulla, ed è Anna Pettinelli a spiegarlo condividendo un vocale inviatole da Elodie, in cui la cantante dice: “Annaré, ma come fanno a non capire che siamo due napoletane veraci che se vogliono bene?

Dimmelo te!”. Insomma, da due romane di borgata ci si deve aspettare una certa elasticità di toni: proprio quella mostrata sul palco.