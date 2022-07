Sonia Bruganelli in crisi con Paolo Bonolis? Il tweet che fa esplodere il gossip, poi il video dei due che non lascia dubbi

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis stanno insieme dal 1997: il loro amore è ormai talmente maturo e adulto che potrebbe intestarsi un mutuo. Per qualcuno, questo non basta.

Se Sonia Bruganelli avesse un centesimo per ogni volta che qualcuno ha predetto la fine della sua storia d’amore con Paolo Bonolis, a quest’ora sarebbe ancora più ricca di quanto in effetti è già. Basta infatti una foto con un amico, una frase misteriosa, una vacanza separati per dichiarare l’ora del decesso dell’amore Bonolis-Bruganelli, che invece va avanti imperterrito dal 1997.

Sonia Bruganelli, il tweet che fa esplodere il gossip: “Le persone che si sono amate…”

La tempesta di questa volta è nata da una frase su Twitter, pubblicata da Sonia Bruganelli: ”Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”.

Poi, l’enigmatico hashtag: #life. Cosa vorrà mai significare? Non lo sa nessuno. Un riferimento personale? Una riflessione generica? Difficile dirlo. Tanto basta, però, per scatenare i dubbi, e far fioccare gli articoli ed i post sui blog di gossip, che stanno già cercando i nomi degli avvocati divorzisti della coppia.

A chiarire la natura del rapporto tra i due coniugi Bononelli è un post pubblicato su Instagram dalla moglie del conduttore e futura opinionista del GF Vip7: mostra i due che ballano, spensierati, in vacanza a Formentera. È un video fatto da un’amica e da Bruganelli condiviso, con il commento: “Life in Formentera”.

Che tra i due il matrimonio sia ormai solidissimo e rodato ed abbia le sue stabili e speciali dinamiche, è stato anche Paolo Bonolis a chiarirlo di recente.

I due sono molto diversi, sia a livello caratteriale che nell’approcciarsi al mondo esterno, ed in un’intervista ad Oggi lo ha spiegato chiaramente: “Ci tiene insieme la voglia di esplorare altri mondi: io do delle cose a lei, lei a me. La diversità è bellezza, e tutti i giorni produce un piacevole “sfreghìo”, che fa calore, scintille. Siamo come due pietre focaie”. D’altronde, in questi decenni di relazione, hanno costruito molto: un matrimonio e 3 figli, Silvia, Davide Adele, che ormai hanno raggiunto l’adolescenza.