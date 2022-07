Fedez perde la pazienza ed esplode contro Selvaggia Lucarelli: la foto che lo ha mandato su tutte le furie

Doveva succedere e alla fine è successo: Chiara Ferragni ha lasciato Fedez incustodito e con un cellulare a disposizione.

Dopo un’infinità di piccoli e grandi attacchi, frecciatine, insinuazioni, post ammiccanti, post palesi, accuse effettive, ipotesi discutibili sulle motivazioni di scelte personali, Selvaggia Lucarelli ha infine suscitato una reazione da parte del rapper -da lei costantemente messo in discussione. D’altronde, come lui stesso dice nelle sue stories di Instagram, oggi non aveva freni: “Selvaggia oggi devi ringraziare che non c’è mia moglie a placarmi”. E, in effetti, ci sono tutte le premesse perché nasca uno dei litigi via social più memorabili degli ultimi tempi.

Selvaggia Lucarelli e l’immagine di Fedez con Ivano Monzani

Una cosa va detta: da tempo Selvaggia Lucarelli attacca e critica Fedez o i Ferragnez in modo così assiduo che persino i suoi follower le hanno fatto timidamente notare che forse, magari, sta un po’ esagerando. Sono in molti quelli che le scrivono, sotto il puntuale post settimanale su Fedez o Chiara Ferragni: “Sembra che tu abbia un’ossessione”, o frasi simili.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la pubblicazione, nelle stories della giornalista, del video che Fedez ha pubblicato e che lo ritrae con l’ormai mitico Ivano Monzani, addetto alla sicurezza del concerto LoveMi.

Insieme alla foto condivisa, il commento lucarelliano: “Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in un suo contenuto”.

A sinistra, il commento di Lucarelli: a destra, il commento del commento (da parte di Fedez)

Fedez risponde a Selvaggia Lucarelli: “Finalmente hai ottenuto l’attenzione che volevi”

Fedez, che come abbiamo già detto al momento ha casa vuota e nessuna moglie a disciplinarne la rabbia, questa volta ha reagito con forza e indignazione.

Nelle stories di Instagram scrive infatti: ”Finalmente hai ottenuto l’attenzione che volevi. Una misera risposta. Oggi puoi festeggiare il grande giorno. Hai almeno un mese di contenuti da fare su di me ora, divertiti”. Poco dopo nelle storie appare lui, con il volto di chi non ce la fa più: ”Ieri ho visto una persona che conosco da anni e ci ho fatto un video di 10 secondi…e quindi? Sono un mostro? Ma anche se fosse, tu fai la stessa cosa. Tu fai di peggio”. Fedez spiega infatti che Monzani lo conosce da anni, che lo ha voluto lui a quel concerto e che è uno dei tanti lavoratori dello spettacolo che per un anno non ha potuto lavorare ed ha vissuto grandi difficoltà.

Dopodiché è arrivato il pan per focaccia: ”Selvaggia, io e te non siamo poi così diversi (…) non pensare di essere migliore di me…forse ti dimentichi di quando insultavi un neonato, il figlio di Belen dicendo che era brutto..o quando dici che io faccio schifo a pubblicare le mie sedute dallo psicologo per aiutare me stesso ed aiutare gli altri, e ti dimentichi che TU ti sei fatta pagare per fare un podcast in cui parli della tua relazione tossica”.

A corollario arriva poi la stoccata più letale, il richiamare alla memoria uno dei momenti più fallimentari che Selvaggia Lucarelli stessa ha ritenuto un errore: la condivisione del video privato a contenuto sessuale di Belen Rodriguez.

Federico Lucia non manca, ad ogni modo, di fare una riflessione su se stesso, incolpandosi di dare attenzione a tutta la faccenda: ”Sono terribilmente deluso da me stesso perché dopo quello che mi è successo mi ero ripromesso di sfruttare al meglio il tempo che il mondo e la vita mi hanno messo a disposizione quindi ragazzi un consiglio: non perdete tempo dietro a persone inutili, non fatelo, non fate la stronzata che oggi ho fatto io”.