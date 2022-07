Ivano Monzani, chi è l’addetto alla sicurezza del concerto LoveMi diventato una celebrità dopo il video su TikTok

Ivano Monzani è passato dall'essere un semplice addetto alla sicurezza a dover scansare le persone ai concerti che vogliono chiedergli l'autografo e non lo fanno lavorare. Ma chi è veramente?

Nel bizzarro mondo in cui viviamo basta aver fatto un’espressione buffa durante le ore di lavoro ed essere stato casualmente filmato da uno sconosciuto per diventare, senza alcun preavviso, famosi in tutto il Paese. È il caso di Ivano Monzani, addetto alla sicurezza del concerto LoveMi che, grazie a un paio di video diventati virali, è il nuovo idolo di Instagram e TikTok.

Ivano Monzani e il video durante l’esibizione di Paki

Lo scorso 28 giugno Ivano mondani si è svegliato di buon’ora pronto ad una giornata di lavoro piuttosto impegnativa: sarebbe dovuto andare, con il caldo imperante che tiene l’Italia sotto sequestro da giorni, a fare l’addetto alla sicurezza al concerto LoveMi ideato da Fedez e J-Ax.

Con la mente rivolta alla pesantezza della giornata non ha sicuramente immaginato che verso la fine del pomeriggio qualcuno lo avrebbe filmato mentre faceva un’espressione che eloquente è dir poco, mentre il trapper Paki cantava i versi più peculiari della sua Blauer: “Figlio di pu**ana non finocchio”. Il video della sua espressione nel giro di poche ore è diventato virale, è stato convertito in meme ed è stato collegato a caption di vario genere su tutti i social. Il volto di Ivano mondani, il giorno dopo, era noto a tutti.

Ivano Monzani e la foto con Fedez

Dal non essere nessuno all’essere vip passa poco, e dall’essere vip ad incontrare altri vip passa pochissimo: è così che, sempre nel bel mezzo dell’attività lavorativa (stavolta al concerto di Achille Lauro), Fedez ha incontrato Monzani ed i due hanno fatto un video insieme, pubblicato nelle storie di Fedez, in cui Monzani dice: “Tanta roba questo, eh”.

Di chi sia Ivano Monzani, però, si sa poco: per ora (e parliamo degli ultimi due giorni) l’addetto alla sicurezza non ha voluto mostrare la sua famiglia, anche se ha aperto un canale Telegram per pubblicare aggiornamenti sulla sua nuova condizione di vip con contratto a progetto.

Vedremo come andrà a finire.