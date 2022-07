Giovanni Allevi segnato dalla malattia: “Dolore fisico a tratti insostenibile”. Lo sfogo sulla lotta al mieloma

Sono passate circa due settimane dal post devastante con cui Giovanni Allevi annunciava di avere un mieloma e di doversi allontanare dalla musica. Or il compositore e musicista torna a parlare della neoplasia che sta curando.

Giovanni Allevi e il mieloma: lo sfogo dell’artista

Erano stati giorni di silenzio in cui tutti speravano trapelasse qualche notizia positiva sulle sue condizioni di salute, qualche messaggio positivo, di speranza e di progresso. Nelle ultime ore in effetti un segno da Giovanni Allevi è arrivato ma purtroppo sono parole che destano preoccupazione nei fan. Il pianista, nonché compositore e filosofo (laureato cn 110 e lode con una tesi dal titolo “Il vuoto della fisica contemporanea” ha fatto un post sui suoi canali Instagram per condividere il profondo dolore che sta provando a causa della malattia.

In linea con il suo spirito filosofico e poetico, il post esordisce con una domanda: “Ma…l’anima esiste?” il cantante allora risponde: “Secondo me, sì” quindi la riflessione: “Perché se esiste, allora posso separarla dal corpo e da questo dolore fisico a tratti insostenibile”. L’artista allora coinvolge i fan nel suo ragionamento doloroso: “O addirittura, posso aiutare il corpo a guarire, affiancando alla terapia farmacologica una energia magica, che viene dall’anima e dal vostro Amore!

“.

Pieno sostegno a Giovanni Allevi: le reazioni dopo le sue parole

Immediata la pioggia di cuori e sostegno da parte del suo pubblico. I primi a emergere sono i commenti dei follower più celebri, come Carlo Conti che commenta “Forza Giovanni”, Marco Fantini che manda dei cuori e Chiara Ferragni che posta delle mani giunte in segno di preghiera e forza. Già sotto il post in cui annunciava di avere un mieloma si erano rincorse le parole dei Vip: in sostegno del compositore erano intervenuti Rudy Zerbi, Guenda Goria, Fedez e anche associazioni come Save the Children Italia.

L’artista aveva fatto quindi un altro post ringraziando tutti coloro che si erano espressi in suo sostegno e comunicando che proprio in quel sostegno riusciva a trovare “sollievo a questo dolore a tratti insopportabile”.

In quello stesso post, una settimana fa, aveva annunciato l’inizio della cura e i primi dolori: “È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana”. Ora la sofferenza fisica si fa sentire ancora di più, ma per fortuna Allevi ha migliaia di persone a mandargli forza, energia o preghiere: messaggi di vicinanza che non possono curare il corpo ma di certo addolciscono il cuore.

Sia ieri che oggi tantissimi commenti da parte dei fan hanno invaso i suoi post: cuori di tutti i colori, parole dolcissime, vibrazioni positive. I sostenitori del musicista ricordano ad Allevi: “Tu sei anima sempre” e che “La musica sarà la cura dell’Anima”, gli dicono “Di amore per te ce n’è tanto”. Un commento viene da tutta Italia: Forza Giovanni!