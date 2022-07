GF Vip 7, arrivano conferme su due concorrenti dell’edizione 2022/2023: di chi si tratta

Da ore le indiscrezioni si rincorrono e tutti gli occhi sono puntati sulla pagina Instagram di Alfonso Signorini, da cui i poveri umani cercano di trarre degli indizi per capire chi potrebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 2022/2023: quali sono i nomi in ballo

Solo ieri sono state diffuse le prime notizie “ufficiali”, che avvalorano sostanzialmente due voci: che Rita Dalla Chiesta “Ci sta riflettendo”, come ha detto a Fanpage.it confermando di avere ricevuto una proposta ufficiale da Alfonso Signorini, e che per la seconda volta Sonia Bruganelli sarà opinionista della trasmissione.

Sono circolati poi dei video misteriosi di Signorini e Soleil Sorge al mare, che alimentano il gossip sul ruolo che l’ex concorrente del GF Vip 6 potrebbe assumere nella nuova edizione: ancora però nulla è stato detto. Signorini però ha seminato altri indizi, non solo su ospiti e potenziali conduttori extra ma anche sui concorrenti. Il gossip quindi – come si suol dire – impazza intorno a diversi nomi: Pamela Prati, Chadia Rodriguez, Giovanni Ciacci, Charlie Gnocchi, Carolina Marconi, Guendalina Canessa. Chi di loro però è davvero in gara?

GF Vip 7: chi sono i concorrenti “sicuri”

In una story Instagram, Alfonso Signorini ha pubblicato una foto con una borsa fucsia di forma circolare di un noto marchio e la scritta: “Una concorrente della prossima edizione del GF Vip7 ha dimenticato la sua borsa nel mio ufficio, secondo voi chi devo chiamare?” secondo la maggior parte dei siti di gossip, è certo che la borsa fosse riconducibile a Chadia Rodriguez, cantante trap, quindi lei sarebbe il primo nome confermato per l’edizione in vista.

Il secondo indizio è arrivato sempre tramite IG, dove il conduttore del Grande Fratello Vip ha postato una foto dello smalto di un noto brand di cosmesi con tanto di indovinello: “La seconda concorrente del GF Vip 7 lo ha dimenticato sul taxi.

Di chi si tratta?”

Secondo molti non c’è dubbio che si tratta di Pamela Prati, ma la parola granitica su Pamela Prati e Chadia Rodriguez è arrivata dalla fonte più attendibile sul tema, cioè Gabriele Parpiglia.

Il giornalista televisivo, intervistato da Carlotta Quadri e Maurizio Costanzo nel programma Facciamo finta che… di Radio R101, infatti ha confermato che entrambe gli indizi seminati da Signorini su Prati e Rodriguez sono riconducibili proprio a loro due. Nessuna indiscrezione invece su Charlie Gnocchi, fratello di Gene Gnocchi, su cui si è espresso solo favorevolmente, dicendo che “sarebbe un bel colpo” ma in compenso, Parpiglia ha rivelato che: “Per Giovanni Ciacci credo che trattativa in corso sia la risposta più giusta.

Come prima, per Carolina Marconi, trattativa in corso”. Sul nome di Rita Dalla Chiesa, invece Parpiglia invita a guardare i selfie sulle sue pagine Instagram, poi ha fatto una riflessione: “Credo che Rita Dalla Chiesa abbia voglia di cimentarsi con un’esperienza del genere”.