Adua Del Vesco, il racconto drammatico: violentata a 12 anni, il trauma che ha causato l’anoressia

Lascia senza parole e turba la rilevazione fatta dalla concorrente del GFVip, Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, che dichiara di aver subito abusi all’età di 12 anni e di conseguenza, sofferto di anoressia.

Non è facile per la giovane attrice e concorrente parlare di quanto le è accaduto in passato e lo racconta tra le lacrime durante la decima puntata dello show.

Adua Del Vesco parla del modo in cui si è ingenuamente fidata di un conoscente e di come lui l’abbia violentata e questo trauma si sia ripercosso sulla sua mente e sul corpo, divenutole estraneo a causa della malattia.

Adua del Vesco racconta: “A 12 anni sono stata violentata”

La decima puntata del GFVip è stata densa di emozioni per tutti, ma in particolar modo per l’attrice Adua Del Vesco, che ha raccontato una vicenda molto dolorosa del suo passato.



Adua ha parlato con grande dolore di aver subito una violenza sessuale a soli 12 anni da parte di una persona che lei conosceva e di cui ingenuamente si era fidata. Lui le diede un passaggio in auto che lei accettò e per questo ancora oggi si sente in colpa, al punto da averne parlato con sua madre solamente due o tre anni fa.

L’attrice Adua Del Vesco e l’anoressia

Dopo aver subito l’abuso, Adua per diversi anni si è rifugiata nell’anoressia e le immagini di lei in quel tempo le arrecano ancora un grande dolore, visto che è arrivata a pesare solamente 32 kg.

Lei in quelle foto non si riconosce e si chiede come una persona si possa ridurre così: si sentiva fortemente depressa, al punto da chiudersi in camera, smettere di mangiare e scegliere soffrire in silenzio.



Per fortuna la sua forza interiore l’ha portata a reagire, a non riconoscersi più in quel passato e a sentirsi una donna forte.

L’uscita dall’anoressia

Ovviamente, combattere l’anoressia è stato tutt’altro che semplice e in quel percorso difficile, le è stato accanto il fidanzato storico del liceo, Giuliano.

Lei spesso si chiedeva come lui potesse stare con lei e vederla bella nonostante fosse in quelle condizioni: a malapena camminava, ma lui la portava al mare, a fare giri in barca o a casa sua, prendendosi cura di lei con amore.

Adua piano piano è guarita soprattutto grazie a lui, che era una parte troppo bella della sua esistenza per rinunciare ad amare la vita.