Fedez, il video della figlia Vittoria che dice “papà per la prima volta diventa virale: la reazione di lui

Può un video di una bambina che dice “papà” diventare il video più visto nel weekend su scala nazionale? Sī, se quella bambina è Vittoria Lucia Ferragni, se il padre è Fedez e se l’attesa di quel “papà” era ormai diventata argomento di discussione sui social.

Vittoria Lucia Ferragni dice “papa”: la reazione di Fedez

Ormai era diventato un caso nazionale: Fedez in questi anni era riuscito a cantare a San Siro, a permettere e promuovere (insieme alla moglie) la costruzione di una terapia intensiva per i pazienti di Covid durante la pandemia, aveva combattuto con successo un cancro al pancreas ma non era ancora riuscito a convincere la figlia Vittoria di 16 mesi a dire “papà”.

Vittoria, al contempo, aveva invece imparato a fare qualsiasi altra cosa: camminare, tirare di scherma con spade giocattolo, mangiare da sola e tante altre cose.

Non c’è da stupirsi dunque che sia diventato virale il video della diretta di Fedez registrata durante il weekend durante la quale un Fedez poco convinto e mai disilluso dice a sua figlia “se dicessi papà adesso, durante la diretta, amore…” e lei, sorprendentemente, lo dice.

VITTORIA LUCIA FERRAGNI CHE DICE PAPÀ PER LA PRIMA VOLTA DURANTE LA DIRETTA DI FEDEZ LEI HA ASPETTATO PER FARE HYPE CHE IMPRENDITRICE DIGITALE pic.twitter.com/PhAAOQy1yO — ila🪁 (@portamivialou) July 17, 2022

Vittoria dice “papà”, il web esplode:”Che imprenditrice digitale”

La parte memorabile del video non è però quella in cui l’annoiata Vittoria, da tutt’altro attratta, dice papà, ma quella in cui si vede la reazione di Fedez, visibilmente emozionato ed eccitato per quella prima volta che il suo pubblico aspettava ormai più impazientemente dell’uscita del prossimo singolo.

In men che non si dica il web è esploso: sono fioccati. Tweet che hanno condiviso il momento clou, facendo notare come la figlia della più importante imprenditrice digitale d’Italia non poteva che sfruttare la potenzialità di una diretta per un momento del genere:”Vittoria Lucia Ferragni che dice papà per la prima volta durante una diretta di Fedez lei ha aspettato per fare hype che imprenditrice digitale”.