Barbara D’Urso, quante volte si è sposata: la relazione con Mauro Berardi e il matrimonio con Michele Canfora

Barbara d'Urso è piuttosto riservata in merito alla sua attuale situazione sentimentale, ma si conoscono alcuni dei suoi grandi amori del passato: tra questi c'è anche il padre dei suoi figli

Barbara d’Urso è una personalità vivace e poliedrica, attrice, scrittrice e conduttrice italiana di enorme popolarità. La sua vita è stata costellata da numerosi successi e…numerosi flirt! Scopriamo insieme qual è stata la carriera della fantastica conduttrice italiana e soprattutto quante volte si è sposata fino ad oggi.

La carriera di Barbara d’Urso

Il debutto della giovane Barbara nel mondo della televisione risale a quando la nota conduttrice italiana aveva soltanto vent’anni. La sua prima apparizione è nel programma Goal. In poco tempo verrà chiamata per recitare piccole e grandi parti nelle fiction italiane.

Il periodo più florido è quello degli anni 2000, quando la d’Urso conduce Pomeriggio cinque e Domenica Cinque. Ospita molti personaggi noti della TV e riesce anche a coinvolgere Cristiano Malgioglio nel Grande Fratello. Dal 2019 ha iniziato a condurre Live – non è la d’Urso.

Quante volte si è sposata Barbara d’Urso

La nostra cara Barbara d’Urso ha vissuto due grandi amori, prima con Mauro Berardi, poi con Michele Carfora.

Mauro Berardi è un produttore cinematografico che è stato fidanzato con la conduttrice italiana dal 1982 fino al 1993. Dalla relazione nascono Gianmauro, attualmente medico chirurgo, e Emanuele, videomaker e fotografo di professione.

Quasi un decennio dopo Barbara ritroverà l’amore nel bellissimo ballerino Michele Carfora, con il quale si sposa nel settembre del 2002.

Purtroppo anche questa relazione non ha un lieto fine e dopo 6 anni la coppia deciderà di prendere la strada del divorzio.

Recentemente si pensava ad un flirt con Stefano Bettarini, attualmente impegnato in una relazione con Nicoletta Larini. Altri flirt sono particolarmente noti, come quelli con Fabio Galante e Fabio Testi. Insomma, la d’Urso sembra non perdere mai la speranza di trovare l’amore della sua vita.

Attualmente, però, si dichiara single, anche se a maggio 2022 si è parlato di un amore con Francesco Zangrillo.