Amici 22, fuori due professori del programma: chi li sostituirà e chi sono gli altri insegnanti del talent show

Cambiano le carte in tavola ad Amici 22: nella prossima edizione del programma vedremo uscire di scena due prof molto note e amate, che verranno sostituite con due nomi celebri e conosciuti dal grande pubblico (uno in particolare ha fatto saltare sulla sedia parecchie persone.

Amici 22, due professori fuori dal programma: chi sono

A dare la notizia è stato il blog di Davide Maggio. Che ha appena diffuso la rosa dei nuovi insegnanti del programma di Maria De Filippi. La prima grande novità consiste nell’uscita dal programma di due volti: quello di Anna Pettinelli (canto) e quello di Veronica Peparini, insegnante di danza.

Entrambe hanno avuto mesi tormentati, soprattutto sul piano personale: Anna Pettinelli in particolare ha vissuto quest’anno la separazione dal marito Stefano Macchi. Veronica Peparini, dopo un momento di crisi, sta ancora vivendo invece la sua relazione con Andreas Muller.

Sono stati confermati, invece, i nomi di altri professori: faranno parte del team di insegnanti Rudy Zerby, Lorella Cuccarini ed Alessandra Celentano (ormai veterana del programma).

Veronica Peparini e Anna Pettinelli fuori da Amici 222, al loro posto Arisa ed Emanuel Lo

A prendere il posto di Veronica Peparini ed Anna Pettinelli arriveranno due volti molto noti.

Il primo, come insegnante di canto, è quello di Arisa, che prende il posto di Anna Pettinelli. Il secondo, che arriva come insegnante di danza, è quello di Emanuel Lo: ballerino, coreografo, cantante ed artista, finora in Italia è perlopiù noto come compagno della cantante Giorgia (i due stanno insieme da anni ed hanno avuto un figlio, Samuel, nel 2010).

A livello internazionale è un ballerino e coreografo molto amato e stimato: ha ballato con star del calibro di Kylie Minogue, Geri halliwell e Ricky Martin.

Emanuel Lo e Giorgia hanno spesso lavorato insieme: lui ha collaborato con lei nel singolo Oronero, nell’album “Senza paura” del 2013 e nel video del singolo “Scelgo ancora te”.