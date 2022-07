Lorella Cuccarini torna a parlare della lite con Heather Parisi: “Mi ha bloccata sui social”

Le due showgirl erano entrate in collisione nel 2016 dopo il programma Nemicamatissima, di cui erano entrambe conduttrici. A distanza di anni, si scopre che non avrebbero mai fatto pace.

Fino al 2016, Heather Parisi e Lorella Cuccarini non erano mai state più che colleghe. Dopo aver partecipato insieme alla conduzione di Nemicamatissima, però, tra le due si era rotto qualcosa e sembra che il rapporto non si sia mai ricucito.

Heather Parisi e Lorella Cuccarini: la polemica nel 2016

Entrambe conduttrici dello show, Cuccarini e Parisi avevano portato il programma ad ascolti alti e critiche positive. Tuttavia Lorella Cuccarini era sembrata più a suo agio sul palco della collega e questo aveva acceso le prime tensioni. Alla fine del programma, Heather Parisi aveva pubblicato una lunga lettera sul suo sito ufficiale, in cui spiegava da un lato la differenza tra le premesse con cui il programma era nato e dall’altro la sproporzione nel trattamento delle due conduttrici, a suo giudizio a favore di Cuccarini.

“Avevo deciso di non parlare per rispetto a tutti coloro che mi hanno manifestato il loro affetto prima, durante e dopo le due serate – aveva esordito Parisi – Ma è proprio per l’immenso senso di responsabilità che ho nei confronti del pubblico italiano che ho deciso di scrivere questo mio post”. Quindi la showgirl americana aveva spiegato di essere arrivata in Italia “piena di entusiasmo e di idee”.

Parisi aveva fatto delle proposte e immaginato uno show al passo con i tempi: “Avevo detto: “Non voglio un programma di nostalgia, ma un programma impregnato di autoironia e che guardi avanti. Voglio dare spazio a ballerini giovani e ballare con loro non da protagonista, ma al loro servizio. Voglio prendermi in giro e non terribilmente sul serio. Voglio sketch, ospiti internazionali e tanta musica. Voglio raccontare due donne diverse. Voglio uno show che si ispiri al Saturday Night Live“. Una volta arrivata in Italia è stato un susseguirsi di no, ad ogni mia proposta, ad ogni mia idea, ad ogni mio sussulto artistico” Tuttavia i suoi progetti si erano scontrati con la realtà: “Una volta arrivata in Italia è stato un susseguirsi di no, ad ogni mia proposta, ad ogni mia idea, ad ogni mio sussulto artistico”.

La lettera poi era continuata e aveva parlato proprio delle differenze di trattamento tra lei e Lorella Cuccarini.

Heather Parisi e il principio della lite con Lorella Cuccarini

In quello stesso testo, la ballerina diceva: “Ho un sacro rispetto e una sincera ammirazione nei confronti di tutti gli incredibili ospiti di Nemicamatissima, ma mi devono spiegare per quale strana coincidenza i desideri della mia nemica amatissima siano stati esauditi e i miei no”.

Quindi la spiegazione di quello che era accaduto: le proposte rifiutate e l’entusiasmo che a poco a poco si spegneva; “La risposta p stata sempre la stessa – dice Parisi raccontando il muro di gomma con cui si è scontrata in Rai – facciamo televisione di successo da 20 anni e sappiamo come funziona”. A quel punto è scattate in lei una delusione: “Sono stata mandata sul palcoscenico in attesa che qualcosa accedesse e solo di rado ho incrociato la mia nemica amatissima”. All’epoca in molti avevano giudicato la sua performance come “ingessata” e a quelle critiche Parisi aveva risposto: “Molti hanno frainteso certa mia insofferenza e certe mie espressioni del volto per poco rispetto di questo lavoro.

È esattamente il contrario. Sono una professionista impeccabile e detesto veder calpestato lavoro, abnegazione e rispetto per il pubblico in nome di pure convenienze di scuderia. Perché di questo si è trattato. E questo è stato il peccato originale”. La sua critica dunque non era rivolta soltanto a Lorella Cuccarini ma all’impostazione e alle scelte del programma.

Heather Parisi e Lorella Cuccarini litigano sui social

La lite era proseguita sui social nel 2018 a seguito di un’intervista rilasciata da Lorella Cuccarini in cui alcune dichiarazioni della showgirl erano state interpretate come “sovraniste” e associate a un’ideologia di destra, anche se in realtà Cuccarini sosteneva non fossero di destra.

“La differenza non è più tra destra e sinistra, ma tra chi pensa agli elettori e chi alle élite e alla finanza. Ci ritroviamo intrappolati nel pensiero unico, che ha un disegno dietro.

Il mercato impone le leggi e tutto il resto. Prenda l’Europa: ce l’hanno raccontata come un’idea meravigliosa, ma quella che viviamo esiste solo attorno all’Euro, che ci ha impoveriti. Ma quali politiche di destra? Ha fatto più cose di sinistra questo governo di quelli precedenti. (…) Mi dite che blocccare l’immigrazione è di destra? è sacrosanto”. Poi Cuccarini si era espressa anche sul gender gap. Dopo avere spiegato di non essere “Mai stata femminista”, Cuccarini aveva detto: “Dobbiamo accettare che uomini e donne sono diversi, seppur complementari. Se ci sono più uomini ai vertici è perché sono più predisposti“. A quelle parole, Heather Parisi aveva risposto con un tweet dicendo: “Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste”.

Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste. H* #heatherparisi #sovranismo — Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) January 17, 2019

Dopo quel momento comunque lei e Cuccarini non hanno più avuto rapporti e anzi, in altre occasioni hanno continuato a battibeccare sui social. In effetti era da un po’, circa un anno, che le due showgirl non facevano più parlare dei loro rapporti. Nei giorni scorsi, la ballerina e professoressa di Amici – confermata per l’edizione 2022 del talent show – ha rilasciato un’intervista a La Nuova Sardegna, in cui spiega che Heather Parisi avrebbe tagliato i ponti con lei. “Mi ha bloccata su tutti i social”, ha detto Cuccarini. La lite potrebbe essere appassionante ma in realtà alimenta lo sconforto perché – seppure molto diverse tra loro – si tratta di due icone entrambe amate della tv italiana. Perfino Pippo Baudo, con tutta la sua bella età e ormai fuori dalla tv, era intervenuto tempo dopo chiedendone la riappacificazione.