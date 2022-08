Chiara Ferragni racconta tutto sul primo incontro con Fedez: cosa pensò e perché la terrorizzava uscire con lui

Ormai lo sanno tutti: se non fosse stato per Matilda Ferragni, Federico Lucia non avrebbe mai conquistato l’imprenditrice digitale più celebre del pianeta. O forse ci avrebbe messo, quantomeno, molto più tempo.

Ora, a spiegare quali fatti portarono a un primo contatto tra lei ed il marito, è proprio Chiara Ferragni, che nel rispondere a una serie di domande su Tik Tok ha voluto raccontare la favola del suo amore con il rapper.

Fedez e Chiara Ferragni, chi li fece conoscere e perché

A quante pare quando si conobbero, Fedez e Chiara Ferragni non avevano il cuore libero (come ha già spiegato più volte): “A dicembre del 2015, ci siamo incontrati in un hotel grazie ad una coppia di amici in comune.

Volevano farci conoscere perché eravamo due giovani italiani talentuosi. Ma senza creare nessuna love story, solo per farci conoscere per magari lavorare insieme in futuro”. Lei, dal canto suo, aveva visto per la prima volta il volto di lui sulla celebre copertina di Rolling Stones in cui appariva descritto come “la rivelazione”. I due, però, avevano altre relazioni in atto nel 2015: lei aveva un fidanzato con cui le cose andavano male, ma che faceva fatica a lasciare anche per via del fatto che si sarebbe ritrovata sola a Los Angeles.

Chiara Ferragni, il papillon di Louis Vuitton e la sfrenata voglia di limonare di Fedez

A creare la possibilità di un dialogo tra i due sarebbe poi stata proprio la canzone Vorrei ma non posto, dove lei veniva citata nel verso “il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Louis Vuitton”, e a proposito di ciò lei fece il celebre video in cui cantava la canzone insieme alle sue sorelle, e lui rispose proponendogli di “limonare”. Lei non perse questa volta l’occasione e gli scrisse: “Lui lì diventa un po’ più serio, iniziamo parlar su Instagram e mi chiede subito di uscire.

Io ero single, avrei anche voluto, ma non pensavo assolutamente potesse essere il ragazzo per me, non so perché. Però mi piaceva e mi sembrava una persona molto onesta. Gli avrei detto di sì, ma le agende non combaciavano”.

In merito alla possibilità di frequentarsi, lei ora confessa quanto ciò la spaventasse profondamente: “Avevo il terrore di farmi paparazzare con lui, perché non volevo farmi fotografare con una persona se era solo un flirt. Non volevo creare gossip inutile. Le agende poi non combaciavano e ci siamo detti che ci saremmo sentiti a settembre”. Tutto il resto, ovviamente, è storia.