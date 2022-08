Alberto di Monaco in vacanza senza Charlène: con lui figli e baby sitter

Continua ad accendere il gossip la relazione tra Alberto e Charlène di Monaco. I due continuano a smentire le voce di crisi ma non sono in vacanza insieme.

Da mesi la principessa Charlène continua a essere sfuggente sebbene sia tornata a casa dopo una lunga assenza. Le voci di crisi, sempre smentite, si riaccendono per delle foto di Alberto di Monaco in vacanza senza la moglie.

Alberto di Monaco in vacanza senza Charlène: le foto

A bordo del suo mega yacht, il principe si trova in vacanza con i figli, i due gemelli Gabriella e Jacques. L’imbarcazione, chiamata GabJac proprio in onore dei due gemelli, non passa inosservata ed è stata fotografata da Chi mentre si trovava nelle acque della Corsica. Nelle foto, che ritraggono il principe nei panni di un papà giocherellone e premuroso, è assente la moglie Charlène, il che ha riacceso i rumors sulla loro relazione.

In compagnia Jacques, Gabriella e Alberto di Monaco ci sarebbe anche la babysitter. Le ultime occasioni in cui sono stati fotografati insieme si trovavano a un evento di beneficenza della Croce Rossa lo scorso luglio. Quest’estate però i due si sono concessi diverse volte alle fotocamere, al Festival televisivo di Monte Carlo e nel corso di un viaggio in Norvegia. Secondo voci mai confermate, la principessa Charlène sarebbe vincolata da un accordo milionario a partecipare a eventi pubblici con il marito e questo ha sempre alimentato voci di crisi tra i due.

Le voci di crisi sempre smentite tra Alberto e Charlène di Monaco

Sono anni che i giornali che i principi si difendono dagli attacchi mediatici. Negli scorsi mesi, Charlène è stata lontana da casa per tantissimo tempo, probabilmente a causa di una malattia che però non è mai stata approfondita. Si era mostrata in pubblico nel maggio 2022 in occasione della premiazione del Gran Premio di Formula E di Monaco. Era la prima apparizione pubblica di Charlène, che per l’occasione sfoggiava un nuovo look con capelli corti biondo platino e zero sfarzi.

Malgrado i fari fossero sempre accesi sulla coppia, poco era trapelato sulla sua salute. Charlène è stata presumibilmente ricoverata in una clinica svizzera dopo una non meglio specificata malattia che avrebbe contratto in Sud Africa. A tutte le voci che parlavano di “divorzio imminente” o quantomeno di crisi di coppia, Charlene ha sempre risposto elogiando la sensibilità del marito. “Alberto – ha dichiarato in passato Charlène – è stato grande supporto, abbiamo parlato di questi articoli maligni e ha fatto di tutto per proteggere me e i nostri figli”. La principessa ha spesso condannato le dicerie apparse sui giornali, definendo “deplorevole che certi giornali vendano notizie false di questo tipo sulla mia relazione e sulla mia vita”.