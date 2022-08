Funerali di Piero Angela, il figlio Alberto: “Lascia una vita piena. Il vostro amore è il miglior vestito per l’aldilà”

Tutta l’Italia era stretta alla famiglia Angela in occasione dei funerali. Da stamattina si era creata una coda interminabile di ammiratori di Piero Angela in fila per entrare alla Camera ardente allestita in Campidoglio.

Il discorso di Alberto Angela al funerale del padre Piero Angela

“Vorrei partire dall’ultima cosa che ha fatto papà: quel comunicato che tutti voi avete letto” – ha esordito così Alberto Angela dopo aver salutato i presenti e fatto presente la sua commozione, inevitabile, per chi è stato di Piero Angela è stato figlio, ammiratore, allievo e collega. “Con poche forze – ha detto Alberto Angela- mia sorella e io abbiamo raccolto quelle parole e lo abbiamo trascritto.

Se voi lo guardate, è come un discorso che parla agli amici: è come qualcuno che a fine vacanza dice “io vado””. Il riferimento è alla lettera fatta pervenire da Piero Angela alla Rai poche ore prima di morire, rivolta a tutti i telespettatori. Quindi Alberto Angela ha voluto raccontare i messaggi ricevuti nelle ore successive alla morte del padre: “C’è stato molto affetto – ha detto- è stata una persona che è riuscita a unire e non dividere. Pur avendo delle posizioni a volte nette, è riuscito a unire tutti.

La cosa bella è stata vedere il ritorno di affetto nei messaggi, articoli”. Alberto Angela ha voluto rivolgersi proprio a chi ha fatto pervenire messaggi di sostegno e cordoglio a tutta la famiglia, ringraziando e spiegando che avrebbe risposto prossimamente: “Abbiate pazienza, questi giorni per me sono stati una tempesta“. Nel frattempo però ha voluto analizzarne e condividerne il succo, per far capire quanto fossero stati lo specchio di quello che il padre ha costruito in vita: “Questi messaggi che arrivavano erano pieni non di dolore, sensazioni o emozioni, ma di amore, che è un sentimento.

Questo mi ha colpito perché il sentimento è una cosa che rimane e si trasforma in nel tempo in un valore e questo credo che sia il miglior vestito per mio papà per accompagnarlo nell’aldilà“.

Alberto Angela racconta come il padre ha vissuto la morte: “Se n’è andato come chi lascia una vita piena”

“L’ultimo insegnamento me l’ha fatto non con le parole ma con l’esempio: mi ha insegnato a non aver paura della morte” ha detto il conduttore di Ulisse. “La morte che è il più grande timore di ogni essere umano, l’ha attraversata con una serenità.

Non l’ho mai visto nello sconforto o nella tristezza: è una persona che ha attraversato questo periodo con serenità”.

Alberto Angela ha quindi spiegato che questa serenità è stata fortemente motivata dalla consapevolezza di aver vissuto una vita piena e di aver lasciato qualcosa agli altri. In effetti, forse Piero Angela non era pienamente consapevole di quanto avesse influenzato intere generazioni di italiani, appassionandoli al giornalismo, alla divulgazione, alla ricerca. Raccontando un aneddoto sull’Apollo11, che il padre ha documentato senza rendersi conto di quanto fosse straordinario il suo lavoro, il figlio Alberto ha detto: “Aveva una quantità di esperienza, una vita riempita e questo forse è stato uno dei motivi per cui alla fine se n’è andato soddisfatto.

Ha attraversato questo periodo con una razionalità, con i piedi per terra, come se fosse una missione Apollo“.