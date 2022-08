Jennifer Lopez e Ben Affleck si sposano di nuovo: quando e dove si terrà il secondo matrimonio

Dopo le nozze segrete a Las Vegas, Jennifer Lopez e Ben Affleck avrebbero deciso di fare una festa in grande. Secondo le indiscrezioni pubblicate da TMZ, il secondo matrimonio si terrà in Georgia.

Ben Affleck e Jennifer Lopez sposi bis: la notizia di TMZ

Ben Affleck e Jennifer Lopez “celebrano il loro matrimonio in grande stile questo fine settimana”: così il sito di gossip statunitense TMZ sgancia la bomba sui coniugi Lopez-Affleck, anche noti come: “i Bennifer“. Secondo le fonti raccolte dal sito, la coppia sta preparando festeggiamenti in grande stile con famiglia e amici. La location? La grande casa di Ben Affleck in Georgia: una villa immersa nel verde in puro stile americano.

Una struttura su due piani che è un mix tra classico e moderno: con colonne a capitello dorico, doppio portico e una lunga gradinata che immaginiamo Lopez calcherà quantomeno con tacco 12. Non è ancora chiaro quanti saranno gli invitati, ma si prevedono tre giorni di festeggiamenti e pare che JLo sia già “entrata in modalità pianificazione”.

Ben Affleck e Jennifer Lopez: il “primo” matrimonio a Las Vegas

All’inizio, i “Bennifer” – così i social hanno da tempo ribattezzato la coppia Lopez-Affleck – forse volevano passare inosservati.

Ma forse no. Il primo matrimonio era stato celebrato a Las Vegas con pochissimi invitati lo scorso luglio. La celebrazione era stata quasi nascosta, ma subito condivisa con gli iscritti alla mailinglist di OnTheJLo.

Proprio in quello spazio, esploso di popolarità in pochissime ore, la cantante aveva condiviso delle immagini del matrimonio e una dedica “L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è anche paziente. Paziente da vent’anni”. I Bennifer infatti si rincorrono dai primi anni Duemila, quando si erano innamorati sul set del film Gigli mentre JLo stava divorziando da Cris Judd, suo secondo marito.

Da quel momento ne è passata di acqua sotto i ponti: quello con Affleck è il quarto matrimonio per Jennifer Lopez, mentre il secondo per Ben Affleck. I due però hanno rispettivamente due e tre figli.