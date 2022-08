Maurizio Costanzo nella vita privata: tutti gli amori del conduttore e la splendida storia con Maria De Filippi

Conduttore televisivo e giornalista da molti anni, Maurizio Costanzo è sicuramente un grande personaggio del piccolo schermo. Scopriamo insieme qualche aspetto della sua vita privata e del suo lavoro.

Gli amori passati

Nato nel 1938 a Roma, Maurizio Costanzo ha avuto sia una intensa carriera televisiva che una altrettanto movimentata vita privata. Conosciuto anche come autore di testi per canzoni, la più importante è stata il brano portato al successo da Mina e intitolato “Se telefonando”, e come autore radiofonico, Maurizio Costanzo si è sposato una prima volta nel 1965 con Lori Sammartino, una fotoreporter dalla quale lo dividevano 14 anni di età, che è però durato un periodo di tempo brevissimo, visto che fu interrotto proprio da lui a causa di un innamoramento con un’altra donna.

Nel 1973, dopo alcuni anni di relazione, si sposa civilmente con Flaminia Morandi che era già stata la moglie di un altro giornalista Rai, Alberto Michelini e da questo matrimonio nascono i due figli di Costanzo, Camilla e Saverio, entrambi impegnati nel mondo dello spettacolo. Dopo essersi separato dalla seconda moglie, per il conduttore televisivo inizia una relazione con Simona Izzo, della durata di 3 anni.

Il terzo matrimonio di Maurizio Costanzo è quello con Marta Flavi, che fu celebrato nel 1989, molto passionale ma durato soltanto 1 anno e terminato con un divorzio 5 anni dopo.

La relazione e le nozze con Maria De Filippi

L’ultima relazione di Maurizio Costanzo è quella attualmente in corso con Maria De Filippi, vera e propria sconosciuta all’epoca della loro conoscenza, avvenuta per lavoro e dopo aver lavorato insieme iniziano anche la loro storia d’amore.

Una unione che ha procurato ai due molte polemiche, ma che nel corso degli anni si è sempre più consolidata. Maria De Filippi dalla collaborazione lavorativa con Maurizio Costanzo ha ottenuto un grande successo che spesso ha confermato essere in buona parte merito proprio del marito.

I due abitano in una casa a Roma, e ne possiedono anche una per le vacanze estive nella zona dell’Argentario sulla costa toscana. In diverse occasioni, Costanzo ha detto che vorrebbe avere al suo fianco la sua Maria De Filippi quando arriverà il momento: “Sarà lei a tenermi la mano” – ha spesso detto. Ma la conduttrice ha confessato di recente: “Non so se ne sarò capace. Troppo dolore”.