Avete mai visto la casa per le vacanze di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo? È un paradiso terrestre

durante i mesi estivi Maria De Filippi si rifugia in una casa meravigliosa ad Ansedonia: le immagini sono incredibili.

La conduttrice di Canale 5, Maria de Filippi e il marito Maurizio Costanzo, sono soliti trascorrere le loro vacanze in una villa al mare immersa nel verde: non tutti sanno che si trova in Toscana e si tratta di un vero e proprio angolo di paradiso.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo e Maria de Filippi sono una delle coppie più famose e longeve del panorama televisivo e forse preservano il loro rapporto anche grazia al fatto che raramente si mostrano ai flash della stampa e del gossip e presenziano alle serate di gala.

I due amati conduttori vivono a Roma, dove lavorano a Mediaset e non di rado tornano a Milano; tuttavia, sono abitudinari anche per quanto concerne le vacanze e mentre qualche anno fa erano frequentatori del lido di Fregene, nei pressi della Città Eterna, oggi non si spostano molto.

La meravigliosa rifugio di Maurizio Costanzo e Maria de Filippi

Attualmente, la nota coppia di presentatori Mediaset preferisce trascorrere le sue vacanze ad Ansedonia, in provincia di Grosseto, dove possiede una mega villa da sogno. Qui sono soliti invitare amici, parenti e persino collaboratori, oltre al figlio Gabriele, autore di vari programmi condotti dalla De Filippi, come Uomini e Donne e C’è Posta per Te.

Le immagini della famiglia al mare ad Ansedonia

La villa al mare dei due conduttori

Il rifugio della coppia è un’incantevole villa al mare immersa nel verde, che regala una vista panoramica sulla costa grossetana e dove presente un bel giardino nel quale Maurizio e Maria trascorrono molto tempo insieme.



Qui, la conduttrice, amante del nuoto, pratica sport, si rilassa sulla barca di proprietà e si tuffa al largo.

Quando Maria de Filippi trascorre le vacanze nell’imponente villa al mare, viene spesso paparazzata a bordo del lussuoso yacht in compagnia di parenti e amici.



Dopo essersi goduta il meritato relax, ripresa anche dalle fatiche della sua società Fascino che le dà grandi soddisfazioni, De Filippi è poi tornata a Roma, dove riprenderà la registrazioni del programma Uomini e Donne, che andrà in onda da lunedì 13 Settembre.