Valerio Lundini, chi è il comico e conduttore: vita, chi è la fidanzata e Una pezza di Lundini

Nato a Roma l’11 marzo 1986, Valerio Lundini è un noto attore, comico e conduttore televisivo italiano divenuto famoso grazie al programma che lo ha visto protagonista sugli schermi di Rai 2 e a cui ha fatto seguito la seconda stagione di Una pezza di Lundini.

Tutto sul comico e conduttore Valerio Lundini

Il famoso conduttore tv Valerio Lundini è diplomato alla scuola dei fumetti di Roma e laureato in Lettere quando; il via alla sua carriera ha luogo quando prima intraprende una proficua collaborazione con alcuni programmi radio e poi, nel 2019 partecipa al programma Battute? su Rai 2, che si rivelerà un importante trampolino di lancio per l’attore.



Dopo il successo di Battute?, Lundini inizia un’escalation radiofonica e televisiva, partecipando a programmi come L’altro Festival, in qualità di co-conduttore e sempre nel 2020, ottenendo un ruolo principale nel programma in onda in seconda serata su Rai 2, Una pezza di Lundini.

Nel 2021, infine, Lundini prende parte come ospite al Festival di Sanremo e a una puntata di I Soliti Ignoti-il ritorno, in cui dona l’intera vincita in beneficenza.

“Una pezza di Lundini” su Rai 2

Con la co-conduzione di Emanuela Fanelli e la partecipazione della band dei Vazzanikki, Una pezza di Lundini è dunque tornato in onda in una nuova ed esilarante stagione il 30 marzo alle 23.30.



Si tratta di un programma satirico divenuto cult, che in breve tempo ha conosciuto uno share di tutto rispetto, raggiungendo picchi di oltre 700 mila spettatori.

Valerio Lundini, fidanzata e vita privata

Ma cosa sappiamo realmente della vita privata di Valerio Lundini?

Ben poco in realtà, se non che esiste una donna nella vita del comico, ma il cui nome al momento è destinato a rimanere avvolto nel mistero.

misteriosaDurante un intervista a Il Foglio, l’attore ha dunque rivelato d’essere innamorato, ma non ha accennato niente di più riguardo alla fidanzata e ha invece narrato un simpatico aneddoto che lo ha visto protagonista: Lundini ha simpaticamente raccontato di avere acquistato un grande mazzo di rose per la sua compagna al prezzo di 20 euro, mentre ovunque se ne trovavano di identici a soli 15 euro.