Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: la storia d’amore tra i due e chi fu il “Cupido” che li fece conoscere

Aurora Ramazzotti è in dolce attesa: la notizia ufficiale è arrivata solo poche ore fa e già sta rimbalzando tra le varie testate giornalistiche di gossip. La figlia della showgirl Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti sta insieme al suo compagno, Goffredo Cerza, da circa 5 anni. I due sono molto innamorati e anche mamma Michelle è contenta di aver un genero bravo ed educato, ma com’è nata la loro relazione? Ecco come si sono conosciuti e da quanto stanno insieme.

Tutto sulla relazione di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono conosciuti nel 2017 a Londra.

A travestirsi da Cupido è stata l’amica di Aurora, Sara Daniele, che in quel periodo studiava, proprio come Goffredo, nella capitale britannica. Aurora ha raccontato che il loro non è stato un colpo di fulmine, ma il loro amore è stato un crescendo. Una volta ufficializzata la loro relazione, la giovane Ramazzotti, ha subito voluto farlo conoscere alla sua famiglia: i suoi fratelli e genitori lo hanno adorato fin da subito. Michelle ha confessato di essersi accorta subito che sua figlia si era innamorata e si è fatta raccontare tutte le novità e per lei basta che sua figlia sia felice e serena.

La relazione tra i due è subito uscita allo scoperto anche sui social, infatti, è proprio la stessa Aurora che spesso pubblica post dei loro viaggi, una passione che condividono insieme, e la loro quotidianità. Il loro amore giovanile si è ben presto trasformato in qualcosa di più, ovvero un amore maturo e in grado di resistere alle intemperie e agli ostacoli della vita. Goffredo, inoltre, per stare più vicino alla sua dolce metà, si è trasferito da Londra a Milano, complice anche il lockdown. Nei primi mesi, infatti, viveva insieme ad Aurora a casa di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Attualmente, invece, dopo aver trovato lavoro a Milano, convive con Aurora.

Aurora Ramazzotti incinta: cosa è accaduto con il test di gravidanza

Sono passate solo poche settimane da quando Michelle Hunziker in compagnia di sua figlia Aurora era stata vista entrare in una farmacia a comprare un test di gravidanza. Si pensava fossero solo voci di corridoio, invece, a quanto pare è proprio vero che Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. Pochi giorni fa, Aurora è anche salita sul palco dell’Alborosie & Music Friends Festival nelle vesti di presentatrice e il suo ombelico, ben in vista, non è passato inosservato.

A spargere la notizia della gravidanza è stato il settimanale Chi.