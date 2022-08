Goffredo Cerza, chi è il fidanzato di Aurora Ramazzotti: famiglia, lavoro e vita privata

I rumors sulla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti sono diventati sempre più insistenti, finché la notizia non è stata confermata poche ore fa: la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti diventerà mamma per la prima volta. Poco tempo fa era stata paparazzata, in compagnia di mamma Michelle, mentre acquistava un test di gravidanza in Sardegna, ma chi è il fidanzato? Si tratta di Goffredo Cerza con il quale sta insieme da circa 5 anni. Aurora sui vari social network è molto attiva, pubblicando spesso foto insieme al suo compagno, ma lui sembra essere più riservato, infatti si sa davvero poco.

Chi è Goffredo Cerza?

Goffredo nasce a Roma 26 anni fa, sotto il segno zodiacale del Capricorno, il 19 gennaio. Del suo passato si sa ben poco, in quanto si tratta di un ragazzo molto riservato. Fin da bambino amava lo sport, infatti, a soli 4 anni faceva nuoto due volte a settimana e calcio altre due volte a settimana. La madre, alla quale Goffredo è molto affezionato, lo ha sempre sostenuto. Dopo aver conseguito il diploma di maturità. Goffredo si iscrive al Marymount International School Rome per studiare Ingegneria Elettronica. Dopodiché. decide di continuare il suo percorso di studi al di fuori dell’Italia, precisamente a Londra.

Proprio nella capitale britannica si iscrive all’University of London e poi consegue il Master of International Business presso Hult International Business School. Sempre a Londra conosce anche Aurora Ramazzotti, la sua attuale fidanzata dalla quale aspetta un figlio. Dopo diversi anni di relazione anche la mamma, Michelle Hunziker, si è detta entusiasta di questa relazione e definisce Goffredo come un bravo ragazzo, molto educato. A seguito della pandemia, Goffredo si è trasferito da Londra a Milano, dove attualmente lavora e vive insieme alla sua fidanzata Aurora Ramazzotti.

Goffredo Cerza, che lavoro fa il fidanzato di Aurora Ramazzotti

Attualmente il fidanzato di Aurora Ramazzotti è un ingegnere elettronico e anche un coach online. Proprio la sua passione per lo sport e il fitness lo ha portato a mettersi in gioco e a trasformare la sua passione in un vero e proprio lavoro. Avvalendosi anche della collaborazione di altri specialisti fitness, Goffredo realizza dei programmi di allenamento personalizzati. Oltre ad avere una pagina web, ha creato anche un’app di fitness. Nel 2021, inoltre, ha debuttato su Italia 1 con Mystery Land, un programma italiano che trattava argomenti psicoscientifici e condotto da Alvin e la sua fidanzata Aurora.