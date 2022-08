Aurora Ramazzotti incinta: arriva l’indiscrezione e la foto, ecco quando dovrebbe nascere il nuovo arrivato

Aurora Ramazzotti viene annunciata come “incinta” all’incirca 15 volte l’anno da quando sta con il fidanzato Goffredo Cerza (ovvero dal 2016) e non è mai stata confermata alcuna gravidanza. Ora, invece, parrebbe che le cose siano diverse: non perché vi siano effettivi mancini prorompenti (anche se una foto ha insospettito qualcuno) ma perché si sarebbe avuta la conferma da parte di Mamma Michelle. Non solo: ci sarebbe anche una data di arrivo del nuovo rampollo di casa Hunziker.

Qualche giorno fa era circolato un gossip: Aurora Ramazzotti era stata vista entrare in farmacia con la madre per comprare un test di gravidanza.

A quel punto, però, il dubbio era su chi delle due dovesse averne bisogno: la figlia o la madre, che ancora stava in quel momento con Giovanni Angiolini?

Aurora Ramazzotti incinta, parla mamma Michelle

Ora, è Chi a lanciare l’indiscrezione ed a raccontare che quel test di gravidanza era destinato ad Aurora e sarebbe risultato positivo: il bimbo, a quanto pare, dovrebbe nascere a gennaio. Chi ha riportato le indiscrezioni trapelate da Amici di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che sarebbero estasiati all’idea di diventare nonni e vedere Aurora e Goffredo diventare genitori.

Per ora, comunque, Aurora Ramazzotti mantiene la bocca cucita. Ha mostrato poche ore fa, nelle stories, le immagini di lei a casa, che si gode una cenetta tranquilla, in un clima di tutto riposo.

Anche il “forse” futuro papà Goffredo Cerza si è astenuto da qualsiasi commento. Va detto che pochi giorni fa Aurora aveva pubblicato una foto che aveva già fatto insospettire i fan, per via di un pancino un po’ più teso del solito. Lei, anche in quella occasione, non aveva commentato.

Goffredo Cerza ed Aurora Ramazzotti stanno insieme dal 2016: lui è un business analyst, mentre lei si sta impegnando ripercorrendo le orme della madre Michelle e del papà Eros, cercando di costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo.