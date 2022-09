Luciano Pavarotti: chi sono le quattro figlie, che lavoro fanno e che cosa sappiamo su di loro

Due matrimoni e quattro figlie: cosa c'era nel cuore del tenore Luciano Pavarotti, che oggi ha una stella nella walk of fame di Los Angeles.

Luciano Pavarotti è stato sposato due volte, la prima con Adua Veroni e la seconda con Nicoletta Mantovani: da questi matrimoni sono venuti al mondo cinque figli, quattro femmine e un maschio, morto durante il parto. Ma chi sono i figli del tenore italiano più famoso al mondo e cosa sappiamo di loro? Scopriamolo insieme.

Matrimoni e figli di Luciano Pavarotti

Nel 1961 Pavarotti convolò a nozze con la prima moglie, Adua Veroni, da questo matrimonio nacquero le tre figlie Lorenza, Cristina, che ha ritirato per lui la stella nella walk of fame di Los Angeles e Giuliana, che di recente ha raccontato i momenti intimi condivisi con il padre.

Il 13 dicembre 2003, il tenore sposò invece la sua segretaria di allora, Nicoletta Mantovani, che 11 mesi prima aveva dato alla luce la figlia Alice, unica sopravvissuta di un parto gemellare: l’altro figlio, Riccardo, purtroppo non sopravvisse e questo fatto recò enorme dolore al padre.

Chi sono le figlie di Luciano Pavarotti

La primogenita di Pavarotti si chiama Lorenza, nota come Titti ed è nata nel 1962, Cristina venne alla luce due anni dopo, nel 1964, e Giuliana nel 1967. Tutte e tre sono state presenti sui giornali di gossip quando si sono scontrate con la seconda moglie del tenore per motivi legati all’eredità e per la spartizione della quale hanno fatto ricorso alle vie legali.

Nel 2008, le sorelle Pavarotti hanno vinto la causa e ottenuto sia la sontuosa villa del Colle San Bartolo di Pesaro sia i beni paterni. L’avvocatessa Anna Maria Bernini ha però anche dichiarato oggi che le tre donne e la vedova Mantovani sono diventate amiche e sentono la quartogenita del maestro, Alice, come una sorella. Per Luciano Pavarotti le quattro figlie erano ciò che più contava nella sua vita.

Cosa fanno le figlie del primo matrimonio di Pavarotti

Nell’anno della morte del padre, avvenuta nel 2007, la terza figlia rilasciò un’intervista a Dive e Donna, in cui parlò della malattia del tenore.

Raccontò che egli era consapevole che la fine fosse vicina e che desiderava trovare la pace ricongiungendosi ai suoi genitori. All’intervista seguì una smentita da parte della casa discografica del cantante, la quale affermò che le parole della donna erano state travisate.

Oltre a questo caso, tutte e tre le figlie del maestro conducono una vita normale e piuttosto appartata.

Alice, la figlia di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani

Alice, la quarta erede di Pavarotti, è nata dal suo secondo matrimonio e ha 16 anni.

Sua madre Nicoletta l’ha sempre tenuta lontana dal gossip e sappiamo che, esattamente come suo padre, è dotata di un’incantevole voce e ha molte cose in comune con lui: al momento, la ragazza frequenta il liceo classico e ama il greco antico.