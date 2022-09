Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si fidanzano a Venezia 79: la proposta di matrimonio sul red carpet

In ginocchio sul tappeto rosso di Venezia 79, Alessandro Basciano ha chiesto a Sophie Codegoni di sposarsi. Lei ha detto sì emozionata, sotto gli occhi di tutto il mondo. Ma non sono mancate le polemiche.

Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip saranno presto sposi. La proposta è arrivata al Festival del cinema di Venezia, in mezzo alle fotocamere di tutto il mondo. Emozione, ma anche critiche per i vipponi.

I Basciagoni si fidanzano sul red carpet: la proposta

La cosa si addice alla loro storia. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, meglio conosciuti dai fan come “i Basciagoni“, si sono fidanzati nella casa del Grande Fratello Vip 6. Un amore nato davanti alle telecamere e che sembra proseguire su questa scia, visto che per la proposta, Basciano ha scelto il teatro più paparazzato del momento in tutto in questi giorni.

A Venezia 79, all’uscita del film The Son, i due influencer stavano camminando quando si sono fermati per concedere un gentile scatto di posa ai fotografi. Basciano allora ha colto l’occasione per inchinarsi nel più tradizionale dei modi e fare LA proposta: tira fuori l’anello e spiazza tutta Venezia. Emozionante la reazione di lei, che: ovviamente accetta, sorride incredula, poi si inchina a sua volta, indossa l’anello e bacia Basciano.

Il loro fidanzamento avviene a circa un anno di distanza dall’inizio della loro storia. Dopo l’uscita della casa, non erano mancate rivelazioni hot sulla vita sessuale, ma la coppia aveva anche condiviso i momenti difficili, come quelli vissuti in vacanza.

Nelle ore successive alla proposta, Sophie Codegoni ha postato nelle sue stories Instagram un selfie con l’anello in piena vista e un sorriso che mostra quanto sia felice della proposta.

Sophie Codegoni, il selfie con l’anello di fidanzamento

La polemica

La consacrazione davanti alle telecamere però non è piaciuta a tutti, soprattutto perché il momento romantico è arrivato alla fine di un film drammatico. La pellicola, intitolata The Son di Florian Zeller esce come una sorta di sequel di The Father, che ha vinto l’oscar come migliore sceneggiatura originale nel 2020.

Il film in realtà è un adattamento cinematografico della pièce teatrale Le Fils di Zeller, che compone la trilogia La mère, Le père e – appunto – Le Fils.

La trama ruota intorno alla vita di Peter Jackman, che da uomo d’affari a New York si ritrova a essere padre per la seconda volta, ora di un bimbo appena nato dalla relazione con una nuova compagna, prima di un ragazzo adolescente avuto da una relazione precedente. Grande spazio nella sceneggiatura è dato al problema della salute mentale, alle aspettative sociali e ai sensi di colpa.

Un film pieno di riflessioni profonde e in gran parte drammatiche, che affronta anche temi legati alla depressione. Per questo motivo, il giornalista britannico Jack King ha espresso il suo disappunto su twitter commentando negativamente la proposta di basciano nel contesto di un film come The son.