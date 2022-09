Uomini e Donne, caos durante le registrazioni: Tina Cipollari chiama un medico, cosa sta succedendo

Siamo ormai agli sgoccioli: tra pochi giorni Uomini e Donne inizierà ufficialmente nella sua nuova veste, con il trono over ed il trono classico nelle stesse puntate, e già stanno emergendo cronache di forte tensione, al punto che Tina Cipollari, nel bel mezzo delle registrazioni, si sarebbe trovata nella situazione di dover chiamare un medico. A dare le prime notizie è il profilo social Uominiedonneclassicoeover.

Di novità, nel giro di poche puntate, se ne vedranno molte: di situazioni già accadute che si ripetono, altrettante.

In questa seconda categoria si inscrivono Ida Platano e Riccardo Guarneri, i due protagonisti di una delle storie più tormentate del trono over, e che si erano lasciati molto male alla fine della scorsa edizione, con la promessa (di lei) di non avere nulla più a che fare con lui. Al contempo troveremo i primi abbinamenti già nati: tutti i tronisti del trono classico stanno cominciando ad uscire con i corteggiatori, e con ogni probabilità non manca tanto allo scoppiare del primo bacio (o della prima lite in studio, eventualità entrambe agognate dal pubblico).

Veniamo però all’argomento caldo del giorno, ovvero cosa potrebbe aver portato Tina Cipollari a chiamare un medico in studio: pare che c’entri Gemma Galgani, di nuovo in veste di tronista del trono over. La Dama torinese pare sia molto affascinata dal suo nuovo corteggiatore, e forse per questo Tina, forse in chiave ironica, potrebbe aver chiamato il medico, accusando la Dama di essere preda di un delirio.