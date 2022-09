Uomini e Donne cancellato dal palinsesto a pochi giorni dall’inizio: la decisione presa dopo un lutto devastante

Le registrazioni di Uomini e Donne vanno avanti già da un po’ ma per vedere di nuovo le rosse poltrone dei troni, gli spettatori e i fan del programma dovranno aspettare ancora un po’. Pare infatti che gli ultimi avvenimenti in tema di attualità, che già avevano sconvolto il palinsesto televisivo giorni addietro, continuano a farlo nella giornata di lunedì 19 settembre: il programma non andrà in onda quel giorno, e slitterà nel corso della settimana.

Uomini e Donne non andrà in onda, cosa succede:

I tronisti e le troniste dovranno attendere ancora un attimo prima di potersi ammirare in differita televisiva e rivedere, passo per passo, gli incontri fatti durante le registrazioni finora portate avanti.

A mettere i bastoni tra le ruote al programma prediletto di Maria De Filippi sarà il funerale della Regina Elisabetta, che avverrà domani a Londra e sarà probabilmente l’evento che monopolizzerà le reti per tutta la giornata.

Il funerale della Regina Elisabetta sarà un evento che avrà un’esposizione mediatica tale che potrebbe battere persino il funerale “royale” per eccellenza, ovvero quello per Lady Diana. Per dargli il giusto spazio, il palinsesto televisivo italiano cambierà e a farne le spese sarà Uomini e Donne, che doveva cominciare in fascia pomeridiana proprio il 19 settembre.

Come cambia il palinsesto televisivo italiano per la morte della regina Elisabetta

Per questo motivo i tronisti e le troniste potranno presentarsi al pubblico solo nella giornata del 20 settembre.

A essere al centro dell’attenzione a quel punto non saranno solo Federico Nicotera, Federico Dainese, Lavinia Mauro e Federica Aversano. Non si sa quanto ed in che modo i tronisti abbiano trovato l’amore nel programma, ma si sa che presto avremo modo di scoprirlo. Per ora, si sa che ci sono stati giá momenti di forte tensione, sia per alcune litigate avvenute in studio (una in particolare con due personaggi sempreverdi, Ida Platano e Riccardo Guarneri) ed altre di cui presto scopriremo.

Uomini e Donne