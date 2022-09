Speciale Verissimo: Silvia Toffanin commenta in diretta i funerali della Regina Elisabetta II

In abiti d’ordinanza, Silvia Toffanin in diretta dagli studi di Canale 5 commenta insieme ai giornalisti del Tg5 i funerali di Elisabetta II. Come funziona il racconto.

Si chiama “The Queen – Addio alla Regina” lo speciale con cui Mediaset ha deciso di seguire il funerale di Elisabetta II. La cerimonia, trasmessa dall’abbazia di Westminster, si svolge con rito anglicano e si tiene a dieci giorni dalla morte della regina Elisabetta II. Partecipano tutte le personalità più importanti del pianeta: dal presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ai vip.

Anche le tv di tutto il mondo seguono in diretta la cerimonia. In Italia, oltre alla tv di Stato, la Rai, a seguirlo è Mediaset con uno speciale che ha per protagonisti Silvia Toffanin, Francesco Rutelli e Cesara Buonamici.

“As we all prepare to say our last farewell, I wanted simply to take this opportunity to say thank you to all those countless people who have been such a support and comfort to my Family and myself in this time of grief.”

