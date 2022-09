Elenoire Ferruzzi burattinaia al GF Vip, è lieto fine con Luca Salatino: colpo di scena finale tra abbracci e dichiarazioni

Elenoire Ferruzzi è riuscita in una sola settimana a mandare un concorrente sull'orlo della crisi di nervi, creare la prima divisione in squadre del reality e scatenare l'inferno fuori dalla Casa. Senza doversi limare le unghie per riuscirci.

Il caso Elenoire Ferruzzi, lo sapevamo, sarebbe stato di sicuro uno dei filoni narrativi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Stante il fatto che colpisce come tutti i protagonisti siano entrati nella Casa pronti dal minuto zero a dare fuoco alle polveri lanciando tutte le bombe a mano a loro disposizione (facendo coming out, dichiarando innamoramenti, confessando storie del passato dai retroscena drammatici a perfetti sconosciuti, baciando gente) non c’è nessuno che si sia dato da fare per spiccare come Elenoire Ferruzzi, che sta conquistando l’attenzione di tutti (dentro e fuori dalla Casa) ai danni di un concorrente ancora inesperto di dinamiche televisive, Luca Salatino.

Elenoire Ferruzzi e l’amore smisurato nato in due giorni per Luca Salatino

Il cartonato di un cuore spezzato: questo è il costume di carnevale che vuole indossare Elenoire Ferruzzi che, nei primi giorni di residenza nella Casa, ha stretto un rapporto di confidenza con Luca Salatino per poi dichiarare il suo amore eterno nei confronti del tronista, nonostante quest’ultimo stia passando le sue ore a scrivere con il sangue il nome della fidanzata Soraia Cerruti sui muri dell’appartamento del reality (metaforicamente, ovviamente).

Quando e in che forme si sia sviluppato tale amore, che parrebbe così potente da far immaginare alla Ferruzzi ogni dettaglio di un ipotetico matrimonio (parole sue) non si sa, ma si sa che lui è stato categorico nel dire che non ha mire sentimentali nei confronti della donna: “Sono entrato da fidanzato, l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando. Per me esiste solo la mia donna”.

Il delirio ferruzziano a quel punto non si è placato e la stessa si è definita insultata, illusa, sedotta e abbandonata: altri nella Casa hanno dato man forte alla tesi della donna, dicendo a luca che sì, avrebbe avuto atteggiamenti fraintendibili.

I deianirers, ovvero i follower di Deianira Marzano, su Instagram continuano a pubblicare video che mostrano un Salatino sempre più confuso e in difficoltà che, addirittura, pondera l’idea di andarsene dalla Casa ed una Ferruzzi che non ha nessuna intenzione di far cadere il discorso, ben consapevole di cosa accade fuori dalla Casa per litigi del genere. Sara Manfuso decide di essere team-Ferruzzi, le dà spago, incoraggia il discorso, si guadagna le lontane maledizioni di Soraia Cerruti.

Elenoire Ferruzzi chiede un abbraccio a Luca Salatino, la reazione di lui

Un bel gioco dura poco, ovviamente, ed Elenoire Ferruzzi sa che chi legge il romanzo dopo la lotta vuole il lieto fine: ora, dunque, siamo nella fase della riconciliazione.

A porgere il ramo d’ulivo (per l’ennesima volta) è in realtà lui, che si scusa per i toni bruschi utilizzati e dice lei: “A volte non ho il tatto, non riesco a capire le persone (non pensavo di dirti quelle cose, sono troppo nervoso”. Lei, dal canto suo, sostiene che il tempo delle conversazioni ha fatto il suo temp: “Non ho voglia di parlare, abbracciami”, dice, sperando che la telecamera sia in buona posizione.

Non c’è momento migliore per le lacrime, e infatti Eelenoire Ferruzzi piange, e dice che non riesce a “fare questo gioco” se non c’è anche lui in partita, e lui, che ormai hanno capito anche i divani che è buono e caro come un caffé comprato a Venezia in piazza San Marco, risponde comprensivo e gentile:”Questo gioco lo facciamo in due”.

Sipario, applausi, fiori sul palco.