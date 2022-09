Luca Salatino al GF Vip fa una confessione estrema ad una concorrente, è shock: la regia blocca la messa in onda

Luca Salatino è nella Casa del Grande Fratello da pochi giorni ma ha già fatto parlare molto, moltissimo di sé. In pochi giorni Luca Salatino ha infatti già spezzato il cuore di un’altra concorrente, ha pianto disperatamente per amore e si è lasciato andare a confidenze del suo passato molto intense, e che hanno fatto capire ai suoi compagni di avventura che, oltre a essere una persona che ama ridere e scherzare, ha anche un lato “oscuro” che è capitato prendesse il sopravvento.

Luca Salatino nasce televisivamente negli studi di Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista. Lì si è fatto notare per via del suo senso dell’umorismo, la parlata da romano verace e la sensibilità.

Negli ultimi mesi è stato molto presente sui social con la neo fidanzata, Soraia Cerruti, con la quale ha passato gli ultimi 4 mesi prima di chiudersi nella casa del Grande Fratello. Nel reality ha già stretto le prime amicizie, come quella con Elenoire Ferruzzi, già perdutamente innamorata di lui e grande ascoltatrice delle sue confidenze. In particolare i due hanno affrontato un discorso molto profondo, quello relativo al suicidio.

Nei giorni scorsi il tema del suicidio ha profondamente toccato il mondo dello spettacolo per via della morte di Manuel Vallicella, ex tronista e corteggiatore he si è tolto la vita a soli 35 anni.

Il fatto ha ovviamente toccato tutti ed ha portato molti a fare riflessioni sulla depressione non riconosciuta né trattata e di come può essere possibile riconoscere in sé o negli altri un comportamento potenzialmente autolesivo.

Luca Salatino: “Mi volevo suicidare”

Nella Casa sono stati Elenoire Ferruzzi e Salatino a parlare di suicidio quando lui ha parlato con lei dei suoi periodi di forte ansia e depressione: “Ad esempio l’ansia, ho cercato di respingerla, ma respingerla è sbagliatissimo perché tu la alimenti.

Non devi combatterla, devi accettarla. Devi accettarla perché è uno stato d’animo. Certo sicuramente ti alimenta tante sensazioni che non sono proprio il top. Mi volevo suicidare io eh”.

A quel punto, purtroppo, la regia ha deciso di bloccare la messa in onda, decisione che è stata profondamente criticata sui social, in quanto si stava toccando un argomento molto importante e sarebbe stato sicuramente gradito ascoltare la testimonianza di una persona che è riuscita a superare le pulsioni suicide.