La Vita in Diretta, lite tra Anna Pettinelli e Paola Ferrari, la seconda sbotta e volano stracci

Anna Pettinelli e Paola Ferrari si sono trovate fortemente in disaccordo su un argomento che in questo momento sta dividendo l'italia: volano parole forti.

In queste giornate calde e difficili nel mondo del gossip sono in molti a perdere la pazienza. Un argomento in particolare, ormai da mesi, cattura l’attenzione di opinionisti, showgirl, prezzemolini e conduttori, ed è la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Proprio in merito a questo argomento, nel corso dell’ultima puntata di La Vita in Diretta, sono volati stracci tra due donne dello spettacolo, con accuse e provocazioni soprattutto da parte di una di loro.

Anna Pettinelli, ospite de La Vita in Diretta, è nota per i suoi toni schietti e diretti. In passato era stata protagonista di uno scambio che era finito su tutti i giornali con Elodie, quando sul palco, durante un concerto, l’aveva ripresa e la cantante era sbottata dicendo “Mi sgridi sempre”.

In seguito era stata proprio Elodie a spiegare che si era trattato di uno scambio senza ira da parte di entrambe che non vi era stato nessun litigio.

Parlare di Totti e Blasi, d’altronde, porta alla creazione di gossip potenzialmente infinito. Improvvisamente sembra che siano moltissime le persone che raccolgono le confidenze di Ilary Blasi e Francesco Totti, e si parla anche di persone che, prima d’ora, non avevano mai palesato alcuna amicizia concreta con i soggetti della disputa coniugale.

Paola Ferrari parla di Ilary Blasi, Anna Pettinelli perde la pazienza

Nel corso della puntata de La Vita in Diretta Paola Ferrari ha deciso di rivelare ciò che manco Alfonso Signorini, che pure riesce a essere uno spoileratore seriale di gravidanze (vedi Aurora Ramazzotti) ha osato dire: il vero, unico, fondamentale motivo per cui la coppia si sarebbe lasciata. “Tutto nasce quando lui lascia il calcio. Lui doveva andare a Miami a giocare con Nesta, lo aveva detto anche ai figli. In qualche modo poi lei ha voluto restare in Italia, perché lei tiene molto al suo lavoro, e fa bene perché è giusto, ma non gli ha lasciato spazio“.

Poi ha spiegato: ”Lei è andata avanti in modo egoistico, ma anche corretto, ma andando avanti per la sua strada. Lì c’è stato l’inizio della rottura”.

Anna Pettinelli, sentendo chiaramente un alito del vento della diffida, ha deciso di bloccare il discorso puntualizzando “Queste sono ipotesi:.

Paola Ferrari invece no, non ci sta, e dice che di questi motivi, legati alla sfera più intima del dialogo di due ex, “ci sono dei dati certificati”. Addirittura.

Anna Pettinelli a quel punto ha perso la pazienza ed ha dichiarato che non aveva intenzione di andare avanti oltre nel discorso, e la Ferrari a quel punto ha perso il controllo, dicendo: “Allora perché sei qui a parlarne?”.

Anna Pettinelli non ci sta, e ribadisce:”Sto dicendo delle cose diverse dalle tue, Paola […] Ci sono tre figli di mezzo, è il momento della responsabilità. Basta amici dei due che vanno a parlare della rottura in tv”. E, sull’affaire Nuccetelli, aggiunge:”Probabilmente a Totti quello che Alex Nuccetelli ha detto in tv è servito, ma a Ilary no […] Non c’è dubbio che abbia fatto bene a denunciarlo”.